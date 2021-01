'Sleek hair', el peinado más 'classy' que Danna Paola usa para celebrar nueva canción

Danna Paola es una de las artistas que no solamente conquista con su talento y su música sino también con su estilo cada vez que estrena un nuevo sencillo. Esta vez la actriz mexicana dio en el blanco con fabulosos outfits con brillos y transparencias en donde resaltó un peinado poderoso.

No referimos al sleek hair. Un estilismo que empleó para promocionar su nuevo single ‘Calla tú’ el cual nos muestra una vez más su versatilidad y su pasión por sentar las bases de creativos beauty looks.

Al respecto, el hair stylist de Danna Paola conversó con Vogue México Omar Álvarez sobre el este corte de cabello que se ha posicionado rápidamente como un look fácil de peinar y una posible tendencia para este año.

“Porque veces lo más sencillo es lo más elegante, estamos entrando a la era del ’blowout' (secado con secadora y cepillo), por eso nos inspiramos en ese corte bob largo que amamos desde siempre, con el largo hasta abajo del hombro; usando los tonos castaños oscuros y mechones rubios extra claros a la altura de atrás de la oreja, hacia enfrente del rostro”, comentó Omar Álvarez a Vogue.mx.

Sobre cómo peinar y llevar este classy y elegante peinado el experto en beuaty brindó algunos datos y tips para conseguir un look con el mismo acabado brillante y bien pulido. “Hicimos un blow out para más volumen y movimiento al cabello. Luego, con una tenaza grande logramos una onda súper ligera de medios a puntas, y como tip, la punta del cabello va hacia adentro para que le de este toque classy”, aseveró a la revista de moda. Y para darle el toque final empleó una gotas de aceite de Argán -un insumo que puede ser reemplazado por otro aceite natural para darle más suavidad al look-.