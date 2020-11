¿Cambio de look radical? Este es el corte que conquistó a Paula Arias

Paula Arias es una cantante peruana que gusta experimentar diversos looks con su cabello. Ya sea con el pelo largo o corto la integrante de “Son tentación” ha sabido mostrar que lo más importante al momento de llevar un nuevo corte es la actitud.

En Instagram la salsera compartió una postal estrenando un esplendoroso pixie que le dio un giro total a su look. Un corte fácil de llevar y adaptable a todo tipo de cabello con el que se podemos darle un giro de 180 grados a nuestra imagen.

Entre las principales características que podemos resaltar del corte pixie encontramos que se trata de un estilismo fresco, práctico e innovador. Razones más que suficientes para comprender por qué Paula Arias optó por volver a llevar este peculiar estilo.

Al revisar su perfil de Instagram constatamos que a comienzos del año tomó la decisión de realizarse por primera vez este cambio de look, que muchos podrían considerar radical, dejando de lado los prejuicios y el temor al qué dirán. En aquella ocasión la joven llevó una versión del pixie con las puntas más desfiladas con cresta estilo mohicano.

A pesar que los tiempos van cambiando todavía hay muchas mujeres que no se atreven a probar nuevos estilos por miedo. No obstante, cada vez vemos a más personalidades que se atreven a llevar este look. Así como Paula Arias, actrices como Scarlett Johansson y Anne Hathaway ya probaron este estilo asociado a la fuerza y el empoderamiento.

¿Qué estilos de corte pixie existen?

Desde los años 50, época donde el corte pixie comenzó a popularizarse gracias a Audrey Hepburn al utilizarlo durante la cinta Roman Holiday, el corte pixie ha ido evolucionando en varios estilos.

Gracias a su versatilidad este tipo de corte nos permite adaptarlo a distintas versiones al llevarlo más despeinado y bohemio con una cresta estilo mohicano, más despuntado para que se vea más sofisticado o más lacio para crear el look de efecto mojado. La decisión es tuya wapa lo importante es que te sientas cómoda y a gusto con tu imagen.

Accesorios para llevar el pixie con mucho estilo

No olvides que los accesorios son pieza fundamental para darle un impulso a cualquier look y cuando se trata de llevar el pelo corto los aretes XL en forma de aro o los colgantes son esenciales para ayudarte a ver más fabulosa. Y, por supuesto, tu actitud será clave para mostrar que eres tú la que lleva las riendas de tu melena.