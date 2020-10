Micheille Soifer derrocha glamour con vestido en look total black

Micheille Soifer no cesa de impresionar a sus fans con sus decisiones de moda. Y es que desde que la cantante estrenó su nueva figura, hemos notado que se ha animado a experimentar aún más con sus looks.

La participante del show ‘Esto Es Guerra’ ha captado la atención de nuestro radar de tendencias en numerosas ocasiones. Desde impresionantes vestidos de gala hasta adaptaciones de accesorios prepy en looks modernos, Micheille Soifer ha probado todo tipo de outfits, lo cual nos ha demostrado su pasión por la moda.

Esta vez, la chica reality volvió a dar lecciones de estilismo con un deslumbrante vestido negro que usó para visitar el programa ‘En boca de todos’. La pieza contó con un escote recto, con tiras estilo ‘spaghetti’ y una falda amplia de un material diferente al del top. Para acompañar su outfit, Micheille Soifer utilizó un accesorio que le dio un boost a su look: una gorra estilo ‘Newsboy’.

El outfit de Micheille Soifer no pasó desapercibido entre sus seguidores, ya que además de estilizarla, ella nos mostró cómo usar un look total black en épocas de calor sin fallar en el intento. Además, la cantante nos mostró cómo podemos incorporar accesorios como sombreros dentro de nuestros atuendos (sin importar la temporada) para darle ese toque extra a nuestros looks y lucir fantásticas.