Karen Dejo estrena cambio de look con un majestuoso vestido rojo

Si hay algo que caracteriza a Karen Dejo es su larga cabellera oscura. Y es que la integrante de “Esto es guerra” ha convertido el tono base de su cabello en su sello de belleza personal. No obstante, recientemente la modelo optó por darle un nuevo giro a su look.

En Instagram la conductora de televisión sorprendió a sus seguidores con un renovado estilismo que la hizo lucir mucho más fabulosa.

La también actriz modeló un imponente vestido rojo con escotes en el borde la cintura y una abertura a la altura del muslo que le dieron un toque pícaro a su look. Sin embargo, el detalle que más llamó la atención fue el nuevo tono de pelo que llevaba.

Y es que si bien Karen Dejo ya le había dado unos toques de luz a su cabellera negra con unas cuantas mechas doradas. Esta vez optó por darle más brillo y luminosidad a su rostro con un balayague de estilo flamboyage bronde

La retadora del reality de América tv supo destacar su belleza utilizando la técnica ideal para tener un tono rubio de medio a puntas, pero sin perder la base de su color natural. De esta forma consiguió un look fresco y moderno manteniendo la esencia de su cabellera morena.

Así que ya lo sabes wapa nunca es tarde para probar un nuevo estilo y reinventar tu look si es que así te lo has propuesto. Sino pregúntenle a Karen Dejo quien ahora luce mucho más sexy e imponente con un look súper favorecedor para su tono de piel. ¿Y entonces wapa te animarías a renovar tu imagen también?