Alondra García Miró roba suspiros con elegante traje de baño de Gucci

Alondra García Miró tampoco es ajena a las tendencias que podemos ver en las redes sociales. Y es que la modelo y pareja de Paolo Guerrero, así como muchas famosas, también está aprovechando los días de calor para lucir sus mejores estilismos en Instagram.

La actriz de “Te volveré a encontrar” mostró un sofisticado look en el que modeló un look con un elegante traje de baño de una sola pieza de la firma italiana Gucci.

La joven de 27 años empleó un enterizo en color negro para marcar la diferencia dentro de todos los diseños que hemos visto en redes sociales como parte de las tendencias del momento.

Desde unas semanas famosas peruanas como Maju Mantilla, Yahaira Plascencia o Ethel Pozo comenzaron a subir instantáneas modelando variados diseños de bikinis. Y es que claro ya no falta casi nada para la llegada del verano y ante esa situación llega la misma pregunta de siempre, ¿qué me voy a poner si quiero ir a la playa o piscina?

Alondra García respondió a dicha interrogante con mucha destreza y elegancia al llevar un fino diseño de una marca de prestigio. El color de su traje de baño puede resultar un poco opaco por lo que hay chicas que prefieren llevar diseños más coloridos con estampados floreados, bobos o prints de leopardo.

No obstante, sabemos que la temporada de calor recién inicio y no dudamos que más adelante Alondra se anime a modelar otro outfit de verano con algún modelo que lleve las tendencias del momento. Y es que los días de calor poco se van asentando en esta primavera y el verano aparecerá con fuerza para mostrarnos conjuntamente las prendas más fashion. ¿Y a ti wapa te gustaría llevar un look así?