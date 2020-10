Vanessa Terkes conquista con imponente traje de baño de animal print

Vanessa Terkes sorprendió en Instagram con un impactante look en el que lleva el animal print en su máxima expresión.

La recordada actriz de “Travesuras del corazón” utilizó un outfit en el que mostró uno de los prints que nunca pasan de moda: el estampado de leopardo. Y es que a pesar del paso del tiempo el animal print es un estilismo que siempre podemos incluir en nuestros looks en cualquier estación.

Así lo demostró Vanessa Terkes quien no dudó en utilizarlo dentro de su look de playa. El diseño que utilizó se caracterizó por tener un prominente escote en V, unas tiras en verde neón que bordearon su figura debajo de la zona del busto y la cintura para resaltar su figura.

Asimismo, tenía una abertura circular que le dio un toque más sexy a su traje de baño en forma de enterizo. Sin embargo, lo más resaltante fue la mezcla de tonos que usaron en la ropa de baño para mostrar el animal print con mucho estilo.

El color del bikini de una sola pieza tenía un fondo naranja que fue cubierto por el estampado de leopardo que combinaba el violeta y el negro. Una sincronización de tonos que la hicieron lucir mucho más imponente.

Y, por su puesto, no olvidemos un detalle importante en su look: los accesorios. En este caso Vanessa empleó un arete largo con caída para redondear su estilismo de verano. Si te encantan los enterizos y el estampado animal print entonces no dudes que lucirás con increíble con un modelo que se adapte a tu figura.