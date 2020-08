Gianella Marquina muestra las claves de estilo para marcar la diferencia con este beauty look

Gianella Marquina como hija mayor de Melissa Klug demuestra que lleva la batuta cuando se trata de mostrar las últimas tendencias de moda y estilo. Esta vez la joven de 22 años conquistó con su más reciente beauty look que lució en su cuenta de Instagram.

Como sabemos con el uso obligatorio de las mascarillas debido a la pandemia debemos pasar la mayor parte del tiempo con la mitad del rostro cubierto. No obstante, ello no implica que dejemos de lado nuestros estilismos. Y la primogénita de la empresaria Klug lo sabe bien y con este look nos muestra las claves precisas para marcar la diferencia.

Para este look de belleza Gianella Marquina utilizó un peinado que ya en otra ocasión había demostrado que es uno de sus favoritos. Se trata de dos pequeños moñitos altos que en este contexto resulta perfecto pues recogen todo el pelo y nos ayudan a mantenerlo limpio y ordenado. Una clave importante al momento de salir es no tocarse los ojos ni el rostro, en cuanto el cabello es mejor prevenir y mantenerlo alejado.

Por otro lado, la joven Klug empleó un maquillaje preciso para resaltar nuestra mirada, cuestión principal durante estos tiempos de coronavirus. Para ello utilizó una técnica sencilla, pero efectiva para impactar con nuestros ojos: el cat eye. Asimismo, usó un poco de máscara de pestañas y delineó sus cejas para redondear su look.

Finalmente, y para agregarle un ‘boost’ a su look eligió un labial rojo y unos aretes en forma de aros que reflejan su ‘street style’ en su máxima expresión. Así que ya lo sabes wapa no dejes de lado tu lado beauty y sigue marcando la diferencia con tu estilo y recuerda que la actitud es lo más importante.