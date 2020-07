Esta es la extravagante y costosa mascarilla hecha de oro que genera polémica

En tiempos en donde las mascarillas se han convertido en algo más que un accesorio o complemento pues son vitales para proteger nuestra salud y la de los demás a causa de la pandemia por el coronavirus, comienzan a surgir modelos más extravagantes que otros.

Este ha sido el caso de un lujoso cubrebocas elaborado de uno de los materiales más caros del mundo, el oro, que ha puesto en los ojos del mundo al empresario que mandó a crear este exclusivo diseño.

Se trata del empresario hindú de 49 años, Shankar Kurhade, quien ni siquiera puede asegurar si este modelo de mascarilla realmente sea efectiva para evitar la propagación de la Covid-19. Este ostentoso objeto tiene un peso aproximado de 50 gramos y su costo bordea los 14 000 soles.

Si antes habíamos visto diseños de mascarillas transparentes y con tecnología novedosa capaz de purificar el aire este modelo ha dejado boquiabiertos a más de uno al calificarlo como una excentricidad. El mismo dueño comentó que el diseño es delgado y tiene pequeños agujeros para no tener dificultades al momento de respirar.

Sobre las motivaciones que indujeron a Shankar Kurhade para solicitarle al joyero de la ciudad donde vive en Pimpri-Chinchwad comentó lo siguiente: “Todos los miembros de mi familia aman el oro, si ellos me lo piden, entonces diseñaré estos cubrebocas para ellos también. No sé si me infectará con coronavirus usando una mascarilla de oro o no, pero he seguido todas las reglas del Gobierno para prevenir la propagación del virus”.

Esta polémica mascarilla no se encuentra a la venta y fue realizada en ocho días luego arduo trabajo en colectivo. Tras este pedido el empresario hindú se ha vuelto famoso en su ciudad y muchos se apuntan a tomarse fotos con su reciente adquisición, quien es fanático del oro y también utiliza anillos, cadenas y pulseras a diario.