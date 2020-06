Lucy Hale se une a la tendencia de la cuarentena y retoca su cabello con café

Lucy Hale acaba de rendirse ante una de las tendencias de cuidado del cabello más populares de la cuarentena: teñir las canas y/o retocar las raíces de nuestras melenas usando café negro.

La conocida actriz de Pretty Little Liars hizo un live en su cuenta de Instagram para compartir con sus millones de seguidores, la técnica que utiliza para emparejar el tono de su cabello. "¡Hola, chicos! No, no estoy pintando, solo me estoy haciendo las raíces porque necesitaba ayuda”, comentaba Lucy.

La técnica que utilizó Hale para teñir su cabello fue dividirlo en mechones (para que el tinte natural alcance todos los rincones), disolver el café en agua tibia y con la ayuda de una brocha, pasar la mezcla de adentro hacia afuera. Luego, dejar reposar por unos 30 minutos y finalmente enjuagar con abundante agua fría.

Pro tip: para que el color dure por más tiempo, puedes repetir el tratamiento cada 3 días.

Retocarse las raíces o teñir las canas con café negro es un tratamiento de belleza que se ha vuelto muy popular durante la cuarentena a falta de las peluquerías. Pero no solo eso, las personas han descubierto en este la solución para lucir un tono uniforme sin necesidad de productos químicos. Si quieres saber de otra técnica natural para pintar tu cabello, lee esta nota.