Pantalón buzo o chándal, prenda estrella para estos días de cuarentena

Las prendas deportivas se han convertido en el uniforme estelar del confinamiento, no solo por su tejido elástico y cómodo sino porque al final, quien más y quien menos, ha sucumbido al ejercicio en casa.

Incluso, la mítica editora de Vogue América, Anna Wintour, ha posado trabajando en su casa con un pantalón deportivo, eso sí con sus célebres gafas negras.

La plataforma de venta "on line" Zalando asegura que la venta de prendas deportivas ha subido durante el confinamiento.

Infuencers, influenciadas

Tanto es así que incluso las prescriptoras de moda han sucumbido a la estética chandalera. Laura Escanes, Mery Turiel, Dulceida o María Fernández-Rubíes son algunas de las que han compartido sus imágenes con chándal.

María Fernández-Rubíes ha aprovechado un conjunto de la firma ÖH MY Collection, con el que lucir la primera instantánea de su embarazo.

Aida Domench, Dulceida, por su parte, ha comentado que con el hábito de vestirlo, le está "gustando ir en chándal".

Cristina Díaz es la entrenadora de algunas de las prescriptoras mencionadas. Esta exdeportista de élite aconseja una rutina de ejercicios a Alexandra Pereira, que no duda en situarse en su terraza con una esterilla, luciendo unas mallas y un colorido top para hacer los ejercicios recomendados por Díaz que, según advierte, puede hacer todo el mundo.

Aunque Paula Echevarría ha mencionado en sus redes que durante sus primeras semanas de confinamiento ha optado por ropa cómoda en casa: "18 días con un pantalón de algodón y una sudadera (bueno, no los mismos...)", comentó divertida, solo hace unos días ha compartido su look más informal: una sudadera de Tommy Hilfiger, azul marino y un pantalón de ciclista del mismo tono.

María Pombo, además de compartir iniciativas para apoyar causas sociales, también se ha sumado a la tendencia de prendas amplias, vistiendo sudaderas grises, ajustados leggins y camisetas para realizar alguno de los retos de Tik Tok junto a su marido Pablo Castellano. Una manera divertida de pasar el tiempo y hacer ejercicio.

Jessica Goicoechea practica yoga y no duda en ponerse sus prendas más ceñidas para hacer de este ejercicio una disciplina diaria. El rosa chicle es uno de sus conjuntos, con pantalón de ciclista, pero no el más atrevido que se puede ver en su cuenta de Instagram.

Precisamente, la firma de lencería y ropa deportiva Oysho ofrece sesiones de yoga, entrenamiento funcional y baile con su programa "Train With Us – At Home" a través de sus canales de Youtube, Instagram y en su web. Una firma que propone prendas moldeadoras, efecto relieve y encaje que definen sin restringir los movimientos.

Por colores pastel como el rosa, esta vez en combinación con el azul, también apuesta la prescriptora italiana Chiara Ferragni para hacer ejercicio.

Un conjunto de pantalón y chaqueta que forma parte de la colección cápsula que ha creado Ferragni con la firma deportiva Champion, en la que también hay zapatillas deportivas, pantalones cortos y ceñidos tops con un divertido elástico con el logo de la firma y el ojo de enormes pestañas, que representa la firma de la italiana.

La menor del clan Kardashian, Kylie Jenner pasa sus horas confinada de la mejor manera que puede, pero no deja de reconocer que se "aburre" y que "confía" en que toda la situación pase pronto, luciendo chándal y deportivas.

EFE