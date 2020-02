¡Embarazada y no pierde el glamour! Futuras madres están atentas al look de Ana Layevska

Ana layevska luce su embarazo con bastante glamour. Su clóset no es de la típica embarazada, por eso muchas mujeres que están a punto de convertirse en madres y creen que nada les va a entrar, están muy atentas a los outfits que comparte en su Instagram.

Sus outfits están basados en vestidos, estampados, enterizos y accesorios. Embarazada pero moderna. Inevitablemente, la primera foto de su embarazo sorprendió a todos sus seguidores, puesto que, vestía un conjunto de rayas horizontales; azules y blancas. Outfit que calzó perfecto con la definición de “madre trabajadora” o working mom. De esta manera, se convirtió en imagen para todas las futuras madres.

Eso no es todo, tiempo después, lució un hermoso vestido con estampados de color beige y negro, lo que permitió apreciar más su pancita. Si estás embarazada y no sabes cómo ir a una reunión, recuerda que un vestido así, acentuaría mucho más tu figura. Tu embarazo no pasará desapercibida.

También apareció con otro estilo; un look más rockero. Un vestido de color verde hecho de cuero cuya imagen era de seriedad y libertad. El toque final estuvo en su cuello, donde brilló con un collar dorado, unas cadenas medianas que le daban un toque más reluciente.

Como muchas embarazadas que quieren sentirse frescas, Ana Layevska vistió con vestidos o ropa holgada. Algunas de un solo color y otras con flores, con el cabello recogido o incluso suelto. Siempre con un maquillaje sutil, nunca escandaloso y, sobre todo, con mucho glamour y estilo.Así puedes vestirte tú también. No hay nada más bonito para una mujer que lucir su embarazo sintiéndose bella.