Estas abuelitas tienen los looks de fantasía más sorprendentes [FOTOS]

Pues si todavía no decides si teñirte o no tu cabello o aún no sabes qué color elegir, estos tintes de fantasía te inspirarán y harán que quieras correr por un cambio de look inmediatamente.

Y es que cuando se trata de jugar con los colores que podemos usar para teñir nuestro cabello no existen límites.

Que mejor ejemplo que estas mujeres que dejaron de lado las canas para pintar sus melenas de rosa, azul, verde o todos juntos incluso.

Porque la edad no implica abandonar la moda y el gusto por innovar nuestro look cada vez que se nos antoje. Revisa nuestra fotogalería para conocer a estas lindas abuelitas que ignoraron los prejuicios y decidieron reinventar su estilo.