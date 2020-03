3 preguntas que te debes hacer para limpiar tu kit de maquillaje en época de cuarentena

La cuarentena puesta a disposición por el coronavirus nos deja con mucho tiempo en nuestras manos, tiempo que podemos aprovechar para realizar actividades de gran utilidad que en otras circunstancias no podríamos realizar.

Y si hablamos de cosas beauty, algo que siempre queremos hacer y siempre se nos pasa (sobre todo por la falta de tiempo) es realizar una limpieza profunda de nuestros artículos de maquillaje.

Muchas de nosotras almacenamos muchas sombras, labiales o delineadores dentro de nuestros kits de maquillaje que han estado en ese lugar por mucho tiempo y que la mayoría de veces no usamos o en el peor de los casos, ya expiraron.

Por ello wapa, aprovechando este tiempo en cuarentena que debemos pasar en nuestras casas por indicaciones de las autoridades, te damos brindamos unas 3 simples preguntas que te debes hacer a ti misma para limpiar tus productos de maquillaje y quedarte sólo con lo que necesitas y realmente usas.

¿Me gusta este producto?

Que levante la mano la que tenga un cosmético que no le gusta o que le dejó de gustar dentro de su kit de maquillaje. Bueno wapa, si tienes un producto de belleza que ya no te gusta no ocupes más espacio y deshazte de este.

¿Realmente uso este producto?

Muchas de nosotras tenemos numerosos cosméticos que hemos comprado o nos han regalado que nos gustan mucho pero casi (o nunca) usamos. Si este es el caso, despídete de frases como “algún día me lo voy a poner” que solo buscan aferrarse a ese producto y dale una mejor vida regalándoselo a alguien más o deshaciéndote de el si ya expiró.

¿Este producto ya está expirado?

Esta quizás, es la pregunta más importante que te debes hacer a ti misma ya que pone en riesgo tu salud. Un producto expirado puede causarte una infección, alergias u otras complicaciones que te podrías ahorrar si te deshaces de el cuando sea necesario.