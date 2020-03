Coronavirus: ¿Cómo afrontar el miedo de contagiarte del Covid-19?

El equipo de psicólogos de la aplicación Ifeel, de terapia online, ha realizado un análisis sobre cómo puede afectar el miedo al contagio por coronavirus, que ya ha causado casi 90.000 infectados en todo el mundo, la gran mayoría en China, donde se originó el brote.

¿Cómo afecta una pandemia a nivel psicológico?

Las pandemias actúan en las personas a nivel psicológico activando en nosotros una serie de estrategias de afrontamiento a diferentes niveles para poder adaptarnos a esa situación amenazante.

El miedo que se despierta es una manera adaptativa de hacer frente a esa amenaza, dado que el miedo nos puede ayudar a tomar medidas para protegernos: como lavarse las manos con frecuencia, toser tapándose la boca con el brazo, tomarnos la temperatura si hay razón o quedarse en casa si nos encontramos mal.

¿Es el miedo proporcional al nivel de amenaza?

El miedo puede ser excesivo y conducirnos a sentir angustia o a tomar precauciones completamente inútiles.

El miedo al contagio no se puede medir, pero cada individuo tiene que valorar si su miedo es adaptativo o disfuncional, es decir, si desencadena una reacción acorde al auténtico peligro o completamente desproporcionada.

Es decir, ante una amenaza como el coronavirus es tan inadecuado entrar en pánico, llevar mascarilla por la calle -en el caso de nuestro país-, hacer acopio de alimentos o tomarse la temperatura cada dos por tres como restarle absolutamente toda la importancia y, por ejemplo, organizar un viaje a China con personas que sí pueden ser vulnerables a esta infección.

Lo intrínseco al ser humano es que los peligros activen nuestros resortes para protegernos y uno de ellos es el miedo. El problema es activarlos cuando no hay razón para ello.

Cuando las precauciones se convierten en una obsesión

Hay ciertas precauciones frente a este corononavirus que, aunque nos aporten una aparente sensación de seguridad, en realidad son un estorbo inútil que, probablemente, lo que está haciendo es que alimentar más ese miedo en lugar de dejarlo en un saludable segundo o tercer plano como el hecho de obsesionarse o llevar mascarilla por la calle en este escenario.

Cómo exteriorizamos ese miedo al contagio

Cada persona puede mostrar el miedo al contagio según la educación recibida y por experiencias previas de amenaza o indefensión y también según cada circunstancia personal.

Una persona no exprese que tiene miedo no quiere decir necesariamente que no lo esté sintiendo, sino que quizá es más reservada, o tiene una mejor capacidad para regularse, o bien decide voluntariamente no expresarlo para no “contaminar” el ambiente.

¿Cómo se controlan las emociones para que no se conviertan en psicosis?

- Con información suficiente, clara y concisa

- No estar todo el día haciendo un seguimiento pormenorizado en los medios de comunicación de la evolución de la epidemia.

- No monopolizar las conversaciones con el coronavirus

- Tomar las medidas preventivas necesarias y no sobrecargarse con precauciones estériles.

La sobreinformación que alimenta nuestro miedo

Ante un exceso de información a través de los medios de comunicación o de conversaciones en torno al coronavirus puede producirse una “desinformación” que afecte a nuestro miedo al contagio, según la app Ifeel.

(Información compartida de EFE)

