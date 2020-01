Billie Eilish confirma que el tinte verde es lo must have para el cabello

Billie Eilish es unas de las artistas que más da que hablar no solo con su talento, sino también con sus looks extravagantes. Y la de los premios Grammy de este no la excepción. La cantante que estuvo dominada a múltiples categorías, asistió con un outfit verde, del cabello, pasando por los guantes hasta las zapatillas que llevó pasadores de cadenas.

Este atuendo fue de la firma Gucci, tenía prendas destacadas como un pantalón y saco con una marcada logomanía, además de una blusa de mangas globo y cuello tortuga que resaltaba los brillos de su atuendo. Pero, además de eso presumió otros detalles de la ‘moda verde’, como las raíces fosforescentes y mitad de color negro fuerte que llegaba hasta sus hombros.

La primera ceremonia de premios Grammy se celebró el 4 de mayo de 1959, para honrar y respetar los logros musicales de los artistas intérpretes o ejecutantes del año 1958

¿Qué significa ganar un Grammy?

Los premios Grammy (originalmente llamados premios Gramophone) son una distinción otorgada por la Academia Nacional de Artes y Ciencias de la Grabación de Estados Unidos para dar reconocimiento a un logro especialmente destacado de la industria musical a un artista específico.

Más Grammy ganados en la historia

El récord de los Premios Grammy ganados en la mayoría de toda la vida está en manos de Georg Solti, un director de orquesta húngaro-británico que llevó a junto a la Orquesta Sinfónica de Chicago durante veintidós años. Ha ganado 31 premios Grammys​ y tiene un total de 74 nominaciones.