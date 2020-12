Se mudaron y lo abandonaron a su suerte en la azotea, sin agua ni alimento

No al maltrato animal. Siempre hay excepciones a la regla, pero en general los seres humanos no somos capaces de darnos cuenta del daño que podemos ocasionar a otros, ya sea voluntaria o involuntariamente. Pero cuando es voluntario, no tiene perdón alguno.

Dicho esto nos iremos a Perú, en donde los residentes de un barrio vieron con rabia y tristeza que el perro de uno de sus vecinos estaba solo en el techo de la casa, la cual había sido deshabitada hace poco.

El peludo no tenía alimento ni agua disponible, y además estaba imposibilitado de escapar de esa prisión en el segundo piso de la vivienda. Cuando se vio batallando en medio de la incertidumbre, apareció Roberto David Dongo, un usuario de TikTok que decidió ayudar al pequeño y registrarlo en un video.

(Foto: Tiktok)

Dongo se trepó por la reja para poder alcanzar el techo y así dejarle un plato de alimento al hambriento perro, que estaba algo inquieto con la situación; luego, un grupo de personas se acercó para poder ponerlo a buen recaudo.

En el material audiovisual explicó a sus seguidores que sólo pudo darle alimento, pero que haría las gestiones pertinentes para rescatarlo y ponerlo en adopción.

Sin embargo, en un segundo video, en donde comenta la resolución del caso, no es tan esperanzador como el primero, pero tampoco termina mal. Dongo argumentó que como la casa era alquilada, el propietario se enteró de la situación y fue él mismo a rescatar al perrito de los antiguos inquilinos para darlo en adopción.

Esperamos que el peludo encuentre un buen hogar, donde su nueva familia le dé todo el amor del mundo.