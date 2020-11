Perro finge que no tiene idea de quién destruyó las sandalias de mamá

Arya, es un perro increíblemente calmado. Sus cosas favoritas en el mundo son dormir, relajarse y recibir el amor y la atención de su familia, en especial de su mamá humana'.

"Su personalidad es muy relajada, necesita atención en todo momento y dormirá todo el día si la dejas", manifestó Christine Duggan, la madre de Arya, a The Dodo. "Es dulce y la perra más cariñosa que he conocido", acotó.

La mayoría de las veces, Arya se porta bastante bien, pero ocasionalmente hace cosas que no debería y se mete en líos, explicó el ama del can..

"Ella siempre actúa culpable cuando está en problemas. No se mete en problemas a menudo, así que cuando lo hace, ¡lo sabes!", admitió Duggan

(Foto: Christine Duggan)

Cuando Duggan llegó a casa y descubrió que habían masticado un par de sus sandalias, inmediatamente supo quién era el culpable. Agarró las sandalias y se acercó a confrontar al perro, que ya estaba evitando el contacto visual y con su rostro de culpabilidad.

"Descubrí las sandalias tan pronto como entré a la casa. Ella estaba acostada en el sofá y pude ver los pedazos en su cama que está justo al lado del sofá. Un par de semanas antes, mordió mi zapatilla y actuó de la misma manera. ¡Entonces ella sabe cuando está en problemas!", argumentó la madre del peludo.

Mientras Duggan regañaba a Arya por masticar las sandalias, Arya trató de actuar como si no tuviera la menor idea de lo que estaba hablando su madre, pero su rostro lleno de culpa lo expulso de forma tierna. Seguía mirando para ver si todavía estaba en problemas, con lo que probablemente pensó que era una expresión muy inocente.

"Tan pronto como me vio levantar las sandalias, escondió su rostro avergonzada. No me mira ni reconoce que le estoy hablando cuando está así", manifestó Duggan.

(Foto: Christine Duggan)

Arya trató de fingir que no estaba en problemas, pero es demasiado honesta, y finalmente aceptó que tal vez no debería haber mordido las sandalias de mamá .

Finalmente, la perra fue disculpada por la travesura que hizo, pues creo que nadie pueda resistirse a su tierna mirada y comportamiento correcto. De vez en cuando, los peludos suelen hacer algo que no deben, pero es parte de lo traviesos que son.