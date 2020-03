¡Saca lápiz y papel! No necesitas nada más para divertirte con estos juegos

Si esta nota no te causa nostalgia, por lo menos te sacará una sonrisa. ¿Quién no recuerda la época donde no había Internet, y pasábamos largas horas pensando qué hacer para entretenernos?

Las chapadas, las escondidas, kiwi o "liguita" son algunas de las opciones que nos ingeniábamos para jugar, sin embargo, habían momentos en los que no se podía correr.

Por ello, hemos decidido enlistar 6 juegos con lápiz y papel para que te diviertas esta cuarentena y disfrutes como antes.

Tutifruti

¡Tranquila, no llores! A nosotras también nos ha dado nostalgia preparar esta lista. Este juego consiste en colocar un papel en forma horizontal y dibujar un cuadro con diferentes ítems donde deberás rellenarlo con la letra que se te indique al inicio, el que termina primero gritará: ¡Stop! Y los demás jugadores deberán soltar los lápices.

Es un juego increíble porque no tiene límite de jugadores, además, si tus hijos están en los primeros años de la primaria, este juego servirá para aumentar su vocabulario.

Al final deberás colocar el puntaje, para ello, pregunten qué escribió cada quien en el papel, Si nadie tiene tu respuesta mereces 100 puntos, si se repite la respuesta el casillero valdrá 50 puntos, y si no se colocó nada como respuesta valdrá 0 puntos. Suma y coloca el total.

Ahorcado

El clásico de clásicos. Escoge una palabra o frase (dependiendo de la edad que tengas puedes incrementar la dificultad). El participante deberá decir una letra intentando adivinar qué quisiste decir en las líneas punteadas.

Cada vez que se equivoca irás dibujando la horca y finalmente el cuerpo, ¡deberás adivinar antes de morir ahorcado!

Dato: También se puede morir ahogado, dibujando el cuerpo (a modo monigote, palito por palito), con varias olas hasta que le cubra la cabeza.

Michi o tres en raya

Tienes que hacer dos rayas horizontales que se crucen con dos rayas verticales dejando un espacio entre ellas. Luego, cada jugador deberá intentar conseguir primero tres "X" o círculos en la misma dirección.

(Foto/Blog Myheritage)

Cubo mágico

Se necesitan dos jugadores. La idea es quién dibuja primero un cubo y las letras de "C-u-b-o m-á-g-i-c-o" Para esto, deberás jugar yan ken po, el que gana es quien coloca primero y así, sucesivamente.

Punto y Raya

Aunque yo lo conocía como "puntitos", este juego es mejor conocido como Punto y Raya, El Encerrado, Dot and Boxes o Las Cajitas.

Lo ideal es competir entre 2 a 4 jugadores. Para jugarlo deberás dibujar puntos equidistantes (que puede ser cuadriculado, para facilitar), sobre un papel.

Puedes dibujar la misma cantidad de puntos horizontal y verticalmente. En cada turno cada jugador conectará dos puntos adyacentes de manera horizontal o vertical, nunca diagonal. Si logras cerrar un cuadro lo reclamas colocando la inicial de tu nombre. Gana el que tiene más cajones con sus letras.

Casita quemada

¡Mi favorito! Ya sé que dijimos que necesitábamos sólo lápiz y papel, pero acá sólo cambiaremos el lápiz por lapiceros.

Coloca la hoja de manera horizontal y dibuja en los extremos una casita (no tienes que ser una gran dibujante, la idea es que sea echa a "palitos").

Luego, escribe números del 1 al 10 (o hasta donde consideres de acuerdo a la edad que tengas). El juego consiste en llegar desde tu casita al número que te corresponde. Para ello juega yan ken po y determina quién empieza.

¡Ten cuidado! Si chocas con la línea de tu contrincante, quemarás una parte de tu casa, sólo tienes 4 "vidas", si tocas 4 veces alguna línea con tu lapicero, perderás. (Tienes que ir pintando tu casita cada vez que "te quemas" - chocas ) ¡Te recomendamos utilizar un lapicero punta delgada!

¿Qué juego recuerdas tú? Prometemos una segunda parte, déjanos en los comentarios tus favoritos y cómo los llamabas.