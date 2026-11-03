Día del Sándwich: nuevas variedades y sabores se suman a la oferta gastronómica de Lima

Día del Sándwich: nuevas variedades y sabores se suman a la oferta gastronómica de LimaÚnete al canal de Whatsapp de Wapa
Cada tres de noviembre se celebra el Día del Sándwich, una fecha que pone en vitrina una de las preparaciones más populares y versátiles de la gastronomía. En Lima, esta opción también encuentra nuevas formas de presentarse, con propuestas que combinan recetas conocidas y sabores de distintas partes del mundo.
Una de ellas es PANDONO, una nueva dark kitchen que cuenta con una carta de más de diez variedades de sánguches. Su propuesta reúne clásicos peruanos y preparaciones internacionales, con alternativas que incluyen carnes cocinadas mediante distintas técnicas y combinaciones de ingredientes como pollo, palta, quesos y vegetales.
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Diferentes panes para cada tipo de sánguche
La elección del pan es parte importante de cada preparación. Para ello, la carta incorpora baguettino de masa madre de L’Artisan, pan francés y ciabatta de Carmelitas, además de pan de camote tipo smash y pan para Philly Cheesesteak de La Sociedad del Pan.
En cuanto a las preparaciones, algunas carnes pasan por cocción sous vide, como el roast beef, el pavo y el jamón del país. Otras, como el pulled pork y la carne deshilachada, se cocinan lentamente en olla de hierro fundido.
Roast Beef, Cubano y Pollo Pandono: tres opciones de la carta
Entre las variedades se encuentra el Roast Beef, preparado con 130 gramos de carne cocinada sous vide, baguettino de masa madre, tomate, pepinillos, rúcula, mostaza, mayonesa y vinagreta.
Otra alternativa es el Cubano, que combina bondiola de cerdo cocinada lentamente, jamón inglés a la plancha, queso gouda ahumado, pepinillos, mostaza y mayonesa.
También está el Pollo Pandono, elaborado con 120 gramos de pollo deshilachado, palta, queso gouda, tocino crocante y mayonesa.
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La carta cuenta con más de diez variedades y precios que van desde los S/ 28 hasta los S/ 42. Además, se desarrollan nuevas preparaciones para ampliar las opciones disponibles.
¿Dónde encontrar estos sánguches?
La propuesta funciona bajo el formato de dark kitchen y actualmente recibe pedidos a través de Rappi. Asimismo, trabaja en la implementación de un canal de venta directa.
El proyecto fue creado por Renzo Grillo, a partir de su interés por los sánguches y por explorar preparaciones que no encontraba fácilmente en Lima. Su nombre es también un homenaje a su padre, con quien compartía el gusto por esta comida y los momentos alrededor de la mesa.