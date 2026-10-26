Las aerolíneas están replanteando la experiencia de los vuelos de larga distancia con asientos más amplios, superficies acolchadas y diseños que buscan mejorar la calidad del descanso a miles de metros de altura.

Dormir como en casa durante un vuelo: la nueva tendencia que transforma los viajes en avión. | DELTA/Referencial

Dormir como en casa durante un vuelo: la nueva tendencia que transforma los viajes en avión. | DELTA/Referencial

Dormir cómodamente durante un vuelo de varias horas se ha convertido en una de las principales prioridades de los viajeros. Aunque durante años las experiencias premium estuvieron asociadas con gastronomía exclusiva, salas VIP y servicios personalizados, una nueva tendencia en la aviación pone el descanso y el bienestar físico en el centro de la experiencia a bordo.

La transformación responde a una necesidad cotidiana: disponer de suficiente espacio para estirar las piernas, cambiar de posición y descansar sin las incomodidades habituales de una cabina. En ese contexto, las aerolíneas comienzan a prestar mayor atención a la ergonomía de los asientos, los materiales acolchados y la distribución de los espacios interiores.

Un ejemplo de esta evolución es el rediseño de las suites Delta One, de Delta Air Lines, que incorporan mejoras en la superficie de descanso y mayor amplitud para las piernas. La propuesta también contempla ropa de cama desarrollada junto a la firma italiana Missoni, aunque el principal cambio está relacionado con la comodidad del asiento.

Asientos más amplios y camas de dos metros: así cambia la experiencia de volar

Uno de los avances más relevantes en el diseño de las cabinas premium es la incorporación de asientos que se convierten en camas completamente horizontales. Esta característica busca reducir las molestias asociadas con permanecer sentado durante periodos prolongados, especialmente en vuelos internacionales.

Los nuevos diseños contemplan una ampliación superior a los 7,6 centímetros en el espacio disponible para las piernas y las rodillas, hasta alcanzar una longitud total de más de dos metros cuando el asiento se encuentra completamente extendido.

La modificación responde, principalmente, a las necesidades de los pasajeros que prefieren dormir de lado, una posición que requiere mayor libertad de movimiento y que puede resultar incómoda en asientos estrechos.

Para aprovechar mejor el espacio, los diseñadores han recurrido a configuraciones de espiga invertida, una distribución que permite organizar las suites individuales dentro de la cabina y ofrecer mayor amplitud en la zona de descanso.

Otra innovación es la incorporación de superficies acolchadas que buscan reducir las diferencias de nivel entre el respaldo y la base del asiento. De esta manera, cuando se transforma en cama, la superficie ofrece una sensación más uniforme, especialmente a la altura de las caderas.

El desarrollo de estas mejoras también incluye estudios de presión corporal, pruebas con diferentes materiales y evaluaciones de funcionamiento. En el caso del nuevo diseño destinado al Airbus A350-1000, el proceso se extendió durante aproximadamente dos años e incluyó más de 40 pruebas de desarrollo antes de su aprobación.

La importancia de estas modificaciones se refleja en las preferencias de los propios viajeros. Según datos de clientes difundidos por la compañía aérea, el 97% de los consultados señaló que la posibilidad de contar con una cama completamente horizontal era una de las razones para elegir esa categoría de servicio.

Este cambio de prioridades plantea un nuevo escenario para los viajes de larga distancia. Más allá de los servicios exclusivos, la posibilidad de descansar con mayor libertad de movimiento se perfila como uno de los principales factores de diferenciación entre las cabinas de alta gama.

Si bien estas innovaciones se concentran actualmente en el segmento premium, muestran hacia dónde apunta el diseño de interiores aeronáuticos: espacios que priorizan la ergonomía, la funcionalidad y una experiencia de descanso más cercana a la de una habitación.