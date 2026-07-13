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¿Están preparasos los espacios públicos para una ciudad más limpia y ordenada?

La correcta gestión de residuos va más allá de colocar un tacho de basura. El diseño, la funcionalidad y la ubicación de estos elementos impactan en la higiene, el reciclaje y la experiencia de los usuarios en espacios públicos y privados.

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    ¿Están preparasos los espacios públicos para una ciudad más limpia y ordenada?
    ¿Estamos preparados para una ciudad ordenada?
    ¿Están preparasos los espacios públicos para una ciudad más limpia y ordenada?

    Especialistas señalan que el diseño de los puntos de disposición de residuos influye en la higiene, la experiencia de los usuarios y el cuidado del entorno en centros comerciales, oficinas, universidades y establecimientos de atención al público.

    Cada día, miles de peruanos visitan centros comerciales, cines, restaurantes, clínicas, oficinas y otros espacios de uso compartido, donde la adecuada disposición de residuos se ha convertido en un factor clave para mantener ambientes limpios, seguros y agradables. Más allá de promover hábitos responsables, la infraestructura disponible para depositar los desperdicios influye directamente en la percepción de orden, higiene y bienestar de quienes transitan por estos lugares.

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    Recipientes deteriorados, con bolsas expuestas o de difícil acceso, pueden afectar la experiencia de los usuarios, generar una imagen de descuido e incluso dificultar las labores de limpieza. En ese contexto, cada vez más empresas e instituciones buscan soluciones que combinen funcionalidad, resistencia y diseño para responder a las exigencias de espacios de alto tránsito.

    Fabricados con materiales de alta resistencia y diseñados para soportar un uso intensivo, los Tachos City incorporan sistemas que ocultan las bolsas de residuos, amplias aperturas para facilitar su uso y estructuras que ayudan a minimizar derrames. Además de cumplir una función operativa, destacan por su diseño moderno, capaz de integrarse estéticamente a diferentes espacios sin afectar la imagen del entorno.

    Otro de sus principales diferenciales es su versatilidad. Algunos modelos cuentan con tapas de vaivén y superficies que permiten incorporar señalización personalizada, lo que facilita la implementación de programas de segregación de residuos, reciclaje o identificación institucional, y se adaptan a las necesidades específicas de empresas, instituciones educativas, establecimientos comerciales y organizaciones públicas.

    "Hoy la gestión de residuos no solo es un tema funcional, sino parte de la experiencia de las personas en espacios compartidos. Con Tachos City buscamos aportar soluciones prácticas, resistentes y adaptables a distintos entornos", destacan desde BASA.

    En un contexto donde las organizaciones buscan fortalecer sus estrategias de sostenibilidad y mejorar la experiencia de clientes, colaboradores y visitantes, contar con infraestructura adecuada para la gestión de residuos representa un elemento cada vez más valorado, tanto por su impacto operativo como por la imagen que proyecta.

    Beneficios de contar con tachos adecuados en espacios públicos y privados

    * Mejoran la higiene y reducen riesgos sanitarios. Evitan la acumulación de residuos en áreas comunes, disminuyendo malos olores y la proliferación de insectos o bacterias.

    * Brindan una mejor experiencia a usuarios y visitantes. Espacios limpios y ordenados generan mayor comodidad, seguridad y bienestar.

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    * Facilitan la segregación y el reciclaje. La posibilidad de incorporar señalización personalizada favorece una correcta clasificación de los residuos.

    * Reducen costos de limpieza y mantenimiento. Una adecuada disposición de los desechos optimiza el trabajo del personal de limpieza y evita residuos dispersos.

    * Promueven hábitos responsables. La presencia de infraestructura accesible incentiva una cultura de orden y cuidado del entorno.

    * Fortalecen la imagen institucional. Empresas e instituciones proyectan mayor organización, profesionalismo y compromiso con la sostenibilidad.

    * Se adaptan a distintos espacios y necesidades. Su variedad de capacidades, diseño y opciones de personalización permite utilizarlos tanto en espacios corporativos como comerciales, educativos e institucionales.

    Con esta propuesta, BASA reafirma su compromiso con desarrollar soluciones que contribuyan al orden, la limpieza y la sostenibilidad de los espacios urbanos y corporativos.

    SOBRE EL AUTOR:
    ¿Están preparasos los espacios públicos para una ciudad más limpia y ordenada?
    Saraí Pachas

    Periodista especializada en actualidad, tendencias y entretenimiento. Subcoordinadora web de Wapa. Bachiller en Periodismo en la Universidad Inca Garcilaso de la Vega. Interesada en temas relacionados con moda, celebridades, estilo de vida, tendencias, coyuntura nacional, etc.

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