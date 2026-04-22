Entre sobriedad y exceso: cómo Adriana Polanco interpreta las nuevas tendencias del lujo en eventos

Adriana Polanco , CEO de eventos , reflexiona sobre la transformación del lujo en la industria, donde la intención y la claridad son prioritarias en el diseño de experiencias.

Polanco destaca el creciente interés por materiales auténticos y paletas neutras, resaltando que la excelencia se encuentra en la precisión y en la conexión entre forma y función en los eventos.

Polanco destaca el creciente interés por materiales auténticos y paletas neutras, resaltando que la excelencia se encuentra en la precisión y en la conexión entre forma y función en los eventos.

La CEO de eventos Adriana Polanco comparte su visión sobre una industria que empieza a cuestionarse si más grande realmente significa mejor.

Hablar de tendencias en lujo suele llevar la conversación hacia lo obvio. Colores, estructuras, materiales. Lo que brilla, lo que impacta en la foto, lo que se puede señalar con el dedo. Pero cuando se le pregunta a Adriana Polanco qué le entusiasma realmente hoy, no empieza por ahí.

Lo primero que menciona es intención. Polanco trabaja en diseño, conceptualización y producción de eventos para celebraciones privadas y figuras públicas. Lleva años en esto. Y lo que observa es que el lujo contemporáneo está atravesando una especie de transformación silenciosa, una que no se anuncia en titulares pero que ya se nota en la manera en que se piensan los espacios. La espectacularidad fue el estándar durante mucho tiempo. Más grande, más brillante, más complejo. Hoy esa fórmula empieza a sentirse gastada.

El cambio, dice Adriana Polanco, no está en un elemento decorativo puntual. Está en el enfoque. El lujo que hoy resulta relevante es el que se siente editado. Líneas limpias, paletas refinadas, composiciones donde cada pieza tiene razón de estar. No es minimalismo vacío. Es claridad.

Y esa palabra, edición, le importa mucho. Saber qué dejar fuera, insiste, es tan importante como elegir qué incluir. Suena simple. No lo es. Porque la tentación natural en esta industria siempre fue sumar. Más flores, más luces, más capas. El problema es que cuando todo compite por la atención del invitado, la experiencia se fragmenta. El ojo no descansa. Y cuando el ojo no descansa, la emoción tampoco llega.

Una encuesta realizada en Estados Unidos a más de 200 profesionales de eventos respalda esa lectura desde los números: el diseño de experiencias con significado real encabeza hoy las prioridades del sector, por encima del volumen decorativo y del impacto fotográfico.

Polanco menciona algo que vale la pena detenerse a pensar. Vivimos rodeados de pantallas, de feeds que pasan a una velocidad absurda, de estímulos que se acumulan sin pausa. En ese contexto, dice, el lujo empieza a asociarse con algo que pocos hubieran anticipado hace cinco años: calma. La gente no llega a un evento buscando más de lo mismo. Llega queriendo sentirse cómoda dentro de algo coherente. La iluminación influye en eso. Los materiales influyen. El ritmo visual influye.

Hablando de materiales, ahí también hay movimiento. Adriana Polanco nota un interés creciente por lo auténtico. Texturas que se sienten reales al tacto, acabados que no parecen producidos en serie, detalles que revelan cuidado. No es un gesto artesanal forzado. Es parte de una narrativa que funciona cuando no se nota.

Con las paletas pasa algo parecido. Los tonos neutros y las combinaciones controladas le fueron ganando espacio a los contrastes agresivos. Lo vibrante no desapareció, aclara, pero lo estridente cansa cuando se repite sin un porqué detrás.

Ahora bien. No todo lo que circula como tendencia la convence. Adriana Polanco es directa con un tema que a muchos en la industria les cuesta admitir: hay formatos visuales diseñados exclusivamente para viralizarse que ya se sienten previsibles. Instalaciones enormes que funcionan como fondo de foto pero que en vivo no sostienen nada. Escenografías que impresionan en la imagen fija y que en persona resultan vacías. Cuando un evento se diseña únicamente para ser fotografiado, dice, pierde profundidad. Puede generar reacciones inmediatas, pero la huella se diluye rápido.

Otro punto que toca con cautela es la hiperpersonalización desbordada. Integrar elementos únicos puede enriquecer, claro. Pero cuando cada rincón del espacio intenta ser protagonista, el resultado no es sofisticado. Es caos con presupuesto. El lujo refinado, insiste Polanco, tiene control.

En lo que viene trabajando últimamente, la dirección es otra. Espacios que respiran. Arquitectura que dialoga con la decoración en vez de pelear contra ella. Experiencias que se arman desde el ritmo, no desde la acumulación.

La innovación no desaparece, aclara. Se mueve de lugar. Ya no se busca impacto en volumen sino en precisión. En la calidad de la ejecución. En ese punto donde forma y función se encuentran sin que ninguna de las dos ceda.

Adriana Polanco sostiene que el lujo actual no necesita estar probándose todo el tiempo. Se percibe en la coherencia del conjunto. En cómo los invitados se mueven por el espacio sin tropezar con nada que sobre. En cómo todo fluye sin que nadie tenga que explicar por qué funciona.