¿Usar perfume en el cuello puede provocar cáncer de tiroides? Esto dice el Ministerio de Salud sobre sus químicos

Especialistas explican los riesgos del uso cotidiano de perfumes y dan claves para elegir fragancias más seguras.

El uso diario de perfumes forma parte de la rutina de cuidado personal de millones de personas en todo el mundo. Sin embargo, en los últimos días, un video viral difundido en México encendió el debate al sugerir, sin evidencia científica, un posible vínculo entre aplicar fragancias en el cuello y el cáncer de tiroides. Aunque fue desmentido por autoridades sanitarias, la polémica ha reavivado dudas sobre los químicos presentes en estos productos.

En Perú, el tema ganó atención tras un pronunciamiento del Ministerio de Salud, que alertó sobre posibles efectos de ciertos componentes de perfumes en el sistema hormonal. La advertencia se enfoca en sustancias como ftalatos y parabenos, sin vincularlos directamente al cáncer. Además, una alerta en Panamá ordenó retirar perfumes por contener compuestos prohibidos.

Perfumes y salud: lo que dicen expertos sobre sus efectos

La médica Allison Rould, del Diris Lima Sur del Minsa, señaló que aplicar perfumes con frecuencia sobre la piel, sobre todo en el cuello, podría favorecer la absorción de sustancias como ftalatos y parabenos.

Estos compuestos pueden ingresar al organismo y actuar como disruptores endocrinos, afectando el equilibrio hormonal y generando cambios en el metabolismo, el peso o la energía. No obstante, especialistas aclaran que no existe evidencia de una relación directa con el cáncer de tiroides. Además, los estudios se basan en exposiciones prolongadas, por lo que su impacto cotidiano aún se investiga.

Alerta en Panamá por perfumes con sustancia cancerígena



El Ministerio de Salud de Panamá ordenó el retiro de tres perfumes del mercado tras detectar una sustancia peligrosa. Los productos son 'Montblanc Lady Emblem Elixir', 'Valentino Valentina' y 'Montblanc Lady Emblem'.

La alerta del sistema europeo Safety Gate identificó el compuesto BMHCA, prohibido en la UE y considerado potencialmente cancerígeno. Las autoridades exigieron el retiro total de los lotes y un informe a los distribuidores.

¿Existe riesgo en Perú?

Hasta el momento no existe alerta sanitaria de Digemid en Perú sobre estos productos. Sin embargo, especialistas recomiendan comprar perfumes en comercios autorizados, verificar el registro sanitario y revisar etiquetas.