¿El secreto de la eterna juventud felina? Descubre los 5 pilares que transformarán la salud de tu gato

Un reciente estudio científico revela que el control calórico y la intervención nutricional desde los 7 años son los factores más influyentes para extender la vida saludable de los gatos.

Se estima que entre el 38% y el 42% de los hogares cuenta con al menos un gato.

En el Perú, la presencia de felinos en el ámbito doméstico ha alcanzado una relevancia sin precedentes. Se estima que entre el 38% y el 42% de los hogares cuenta con al menos un gato, según datos de consultoras como Ipsos, Kantar y CPI. Existe el mito de que los gatos tienen siete vidas, pero la realidad científica es que solo tienen una.

Ante este panorama, y en el mes del gato, la ciencia veterinaria destaca que la calidad de vida de estas mascotas depende directamente de decisiones nutricionales estratégicas, posicionando al alimento como la herramienta biológica más potente para combatir el envejecimiento.

La ciencia detrás de la nutrición

Un reciente estudio científico publicado en el Journal of the American Veterinary Medical Association (JAVMA), desarrollada por Royal Canin, en conjunto con el Consejo Asesor Científico sobre Envejecimiento Saludable y el Waltham Petcare Science Institute en París, desafía la creencia popular de que el declive de las mascotas es inevitable.

La investigación sostiene que la trayectoria del envejecimiento puede ser influenciada positivamente a lo largo de toda la vida del animal. "El envejecimiento no es un proceso estático, sino una etapa de la vida que podemos influir positivamente a través de la ciencia y el cuidado preventivo”, explica Mishell Mejia, Médico veterinario zootecnista y Scientific communication specialist de Royal Canin Perú. La especialista destaca que el control calórico tiene un impacto directo y comprobado en la longevidad felina.

Los 5 pilares de la longevidad felina

Para que un gato no sólo viva más años, sino que lo haga con vitalidad, el especialista comparte estos ejes fundamentales basados en la ciencia nutricional:

1. Control calórico estricto: Mantener una condición corporal magra es el factor "modificable" más influyente. Se ha demostrado que una dieta controlada puede aumentar significativamente la esperanza de vida en comparación con gatos con sobrepeso.

2. Nutrición antiinflamatoria: El alimento adecuado actúa como un escudo contra enfermedades crónicas silenciosas, mitigando riesgos de enfermedad renal crónica (ERC), osteoartritis y patologías cardiacas.

3. Salud del microbioma: El ecosistema intestinal del gato cambia con la edad. Una nutrición que apoye una microbiota sana no solo mejora la digestión, sino que ayuda a prevenir el declive cognitivo asociado a la vejez.

4. Evaluación nutricional dinámica: Las necesidades del gato evolucionan. Es vital realizar chequeos constantes que evalúen no solo el tipo de alimento, sino la cantidad de "snacks" y la frecuencia de las comidas.

5. Intervención en la adultez temprana: No debemos esperar a que el gato sea "senior" para actuar. La prevención debe iniciar alrededor de los 7 años para fortalecer la reserva fisiológica antes de que aparezcan signos visibles de vejez.