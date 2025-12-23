¿Juegas al Amigo Secreto?: opciones para todos los gustos y presupuestos

Conoce alternativas de regalo que van a sorprender y conquistar en cada intercambio.

La temporada navideña se acerca y, con ella, la clásica pregunta: ¿qué regalarle a mi amigo secreto? Cuando la lista incluye personas con gustos y estilos diferentes, encontrar el detalle perfecto puede convertirse en un verdadero reto.

Pensando en ello, Claudia del Solar, Gerente Corporativa de Marketing cosméticos de Yanbal, presenta una guía con opciones para todos los gustos y presupuestos. Desde joyas y fragancias hasta maquillaje y cuidado personal, cada producto está diseñado para sorprender y hacer de cada obsequio

un momento inolvidable.

“En estas fechas siempre surge la duda sobre qué regalar a nuestros amigos o familiares. Por eso, en Yanbal contamos con una amplia variedad de categorías y productos, pensados para todos los presupuestos y estilos, con empaques especiales que hacen que cada detalle sea aún más memorable. Así, siempre se puede encontrar el obsequio ideal para sorprender en estas fiestas”, destaca la vocera.

Opciones para sorprender según su estilo de vida:

- Si tu amigo aecreto es tu hija o sobrina adolescente o el integrante más joven del equipo

¡Ellos siempre buscan frescura y energía en todo lo que hacen, por eso un perfume será un detalle perfecto para transmitir vitalidad! El regalo perfecto para ellos, serían unos perfumes que neutralizan los malos olores y por tanto ayudan a mantener la confianza durante todo el día.

- Si tu Amigo Secreto es ese familiar práctico o el amig@ que siempre comparte con su familia

Los regalos útiles y rendidores serán la solución. Por ejemplo, una crema corporal con una fórmula de hidratación de hasta por 48 Horas, la convierten en una opción ideal para toda la familia.

- Si tu Amigo Secreto es tu jef@, alguien elegante y con gran sentido de estilo

Un accesorio sofisticado es un detalle que siempre deja huella. Unas joyas modernas, versátiles y atemporales que se adaptan a cualquier personalidad, convirtiéndose en el obsequio perfecto para sorprender con distinción.

- Si tu Amigo Secreto es tu mejor amiga del trabajo, esa que nunca sale sin maquillaje

Un producto práctico que impacte al instante será su regalo ideal. Por ejemplo, un Rímel con un gel de cejas y pestañas transparente que las define, nutre y fija y por el otro lado un rimel a prueba de agua que alarga y da volumen. Práctico y versátil, es perfecto para quienes buscan realzar su mirada y destacar sin complicaciones.

- Si es tu mamá, tu tía o tu prima a la que le encanta tener un toque de color pero verse natural