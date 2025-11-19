Super Pet DogRace 2025: Fiesta Canina de Deporte y Diversión en Lima

Este 23 de noviembre en Lima – carrera 1K , feria canina, chequeos veterinarios gratuitos y experiencias para toda la familia.

Este será solo el inicio de una gran jornada familiar, que continuará con una feria canina de acceso completamente gratuito.

Este será solo el inicio de una gran jornada familiar, que continuará con una feria canina de acceso completamente gratuito.

Un evento lúdico y familiar reunirá a muchas familias el domingo 23 de noviembre en Rocket Park 3 Parque Canino, en el malecón bioclimático Costanera en el distrito de San Miguel. DogRace 2025 es una celebración del vínculo entre las personas y sus perros a través de una carrera 1K por categorías y una gran feria canina con servicios, asesoría y entretenimiento.

DogRace está diseñado para que cada participante forme dupla con su mascota y disfruten de una ruta de 1 kilómetros, dividida en cuatro categorías: razas grandes, medianas, pequeñas y toy. El inicio de atenciones será a las 8:00 a.m., con las partidas distribuidas a lo largo de la mañana según categoría.

“Será una jornada deportiva y recreativa que invita a familias y amantes de los perros a compartir una jornada recreativa única al aire libre. La carrera es solo el inicio de este gran evento que dará un espacio de conexión real y memorable con las familias peruanas y sus mascotas”, comentó Daniela Romero, Sub Gerente de marketing.

“Como marca, estamos comprometidos en ir más allá del retail — queremos educar, inspirar y crear experiencias que unan a la comunidad a través del deporte y el amor por las mascotas”, añadió.

Además de la carrera, los asistentes podrán disfrutar de una feria canina con actividades gratuitas, que incluirá:

Chequeo veterinario express y asesoría profesional para la salud preventiva de las mascotas.

Charlas con especialistas sobre bienestar, alimentación y cuidados responsables.

Zona de experiencias y fotografía para que las familias se lleven recuerdos con sus mascotas.

Demostraciones de agility canino para promover el deporte y entrenamiento positivo.

Zona comercial con marcas exclusivas y productos especializados.

Área de stands de comida y marcas invitadas, ideal para disfrutar en familia durante toda la jornada.