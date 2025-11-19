Wapa.pe
icon_fbicon_instagramicon_tiktokicon_youtube
Estas son las 8 regiones del Perú que serán SACUDIDAS por la llegada de TERRIBLE fenómeno desde HOY

Super Pet DogRace 2025: Fiesta Canina de Deporte y Diversión en Lima

Este 23 de noviembre en Lima – carrera 1K, feria canina, chequeos veterinarios gratuitos y experiencias para toda la familia.

 Únete al canal de Whatsapp de Wapa
    Super Pet DogRace 2025: Fiesta Canina de Deporte y Diversión en Lima
    Este será solo el inicio de una gran jornada familiar, que continuará con una feria canina de acceso completamente gratuito.
    Super Pet DogRace 2025: Fiesta Canina de Deporte y Diversión en Lima

    Un evento lúdico y familiar reunirá a muchas familias el domingo 23 de noviembre en Rocket Park 3 Parque Canino, en el malecón bioclimático Costanera en el distrito de San Miguel. DogRace 2025 es una celebración del vínculo entre las personas y sus perros a través de una carrera 1K por categorías y una gran feria canina con servicios, asesoría y entretenimiento.

    wapa.pe

    LEE MÁS: Continental Travel obtiene la certificación Carbon Measured de Green Initiative y redefine los estándares del viaje corporativo sostenible en Perú

    DogRace está diseñado para que cada participante forme dupla con su mascota y disfruten de una ruta de 1 kilómetros, dividida en cuatro categorías: razas grandes, medianas, pequeñas y toy. El inicio de atenciones será a las 8:00 a.m., con las partidas distribuidas a lo largo de la mañana según categoría.

    wapa.pe

    “Será una jornada deportiva y recreativa que invita a familias y amantes de los perros a compartir una jornada recreativa única al aire libre. La carrera es solo el inicio de este gran evento que dará un espacio de conexión real y memorable con las familias peruanas y sus mascotas”, comentó Daniela Romero, Sub Gerente de marketing.

    “Como marca, estamos comprometidos en ir más allá del retail — queremos educar, inspirar y crear experiencias que unan a la comunidad a través del deporte y el amor por las mascotas”, añadió.

    wapa.pe

    NO TE PIERDAS: Vive Wiener: realizará talleres vivenciales, orientación vocacional, premios y más

    Además de la carrera, los asistentes podrán disfrutar de una feria canina con actividades gratuitas, que incluirá:

    • Chequeo veterinario express y asesoría profesional para la salud preventiva de las mascotas.
    • Charlas con especialistas sobre bienestar, alimentación y cuidados responsables.
    • Zona de experiencias y fotografía para que las familias se lleven recuerdos con sus mascotas.
    • Demostraciones de agility canino para promover el deporte y entrenamiento positivo.
    • Zona comercial con marcas exclusivas y productos especializados.
    • Área de stands de comida y marcas invitadas, ideal para disfrutar en familia durante toda la jornada.

    Las inscripciones para la carrera ya están disponibles en Joinnus.

    SOBRE EL AUTOR:
    Super Pet DogRace 2025: Fiesta Canina de Deporte y Diversión en Lima
    Saraí Pachas

    Periodista especializada en actualidad, tendencias y entretenimiento. Subcoordinadora web de Wapa. Bachiller en Periodismo en la Universidad Inca Garcilaso de la Vega. Interesada en temas relacionados con moda, celebridades, estilo de vida, tendencias, coyuntura nacional, etc.

    Lo último en Wapa

    Feliz Día del Hombre: cartas bonitas y conmovedoras para dedicar a tu esposo, novio, hijos y más

    Frases por el Día del hombre: 70 mensajes BONITOS para dedicar a tu esposo y más

    Ofertas

    La Bistecca

    ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

    PRECIO

    S/ 85.90
    Comprar

    La Bistecca

    ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

    PRECIO

    S/ 85.90
    Comprar

    Cinemark

    CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

    PRECIO

    S/ 10.90
    Comprar

    Perulandia

    PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

    PRECIO

    S/ 37.90
    Comprar

    Lo Más Reciente

    Lo último

    Espectáculos

    Ocio

    Moda y belleza

    ;