Super Pet DogRace 2025: Fiesta Canina de Deporte y Diversión en Lima

Un evento lúdico y familiar reunirá a muchas familias el domingo 23 de noviembre en Rocket Park 3 Parque Canino, en el malecón bioclimático Costanera en el distrito de San Miguel. DogRace 2025 es una celebración del vínculo entre las personas y sus perros a través de una carrera 1K por categorías y una gran feria canina con servicios, asesoría y entretenimiento.
DogRace está diseñado para que cada participante forme dupla con su mascota y disfruten de una ruta de 1 kilómetros, dividida en cuatro categorías: razas grandes, medianas, pequeñas y toy. El inicio de atenciones será a las 8:00 a.m., con las partidas distribuidas a lo largo de la mañana según categoría.
“Será una jornada deportiva y recreativa que invita a familias y amantes de los perros a compartir una jornada recreativa única al aire libre. La carrera es solo el inicio de este gran evento que dará un espacio de conexión real y memorable con las familias peruanas y sus mascotas”, comentó Daniela Romero, Sub Gerente de marketing.
“Como marca, estamos comprometidos en ir más allá del retail — queremos educar, inspirar y crear experiencias que unan a la comunidad a través del deporte y el amor por las mascotas”, añadió.
Además de la carrera, los asistentes podrán disfrutar de una feria canina con actividades gratuitas, que incluirá:
- Chequeo veterinario express y asesoría profesional para la salud preventiva de las mascotas.
- Charlas con especialistas sobre bienestar, alimentación y cuidados responsables.
- Zona de experiencias y fotografía para que las familias se lleven recuerdos con sus mascotas.
- Demostraciones de agility canino para promover el deporte y entrenamiento positivo.
- Zona comercial con marcas exclusivas y productos especializados.
- Área de stands de comida y marcas invitadas, ideal para disfrutar en familia durante toda la jornada.
Las inscripciones para la carrera ya están disponibles en Joinnus.