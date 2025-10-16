Jaime Pesaque conquista Aruba con su propuesta culinaria inspirada en el Perú

La segunda edición del Festival Gastronómico Auténtico reúne en Aruba a destacados chefs internacionales y locales en una celebración que combina sabor, creatividad y diversidad cultural. Entre los participantes sobresale el chef peruano Jaime Pesaque, uno de los máximos exponentes de la cocina contemporánea del Perú y chef del restaurante Mayta, reconocido dentro de la prestigiosa lista de The World’s 50 Best Restaurants.

Durante su presentación en el Aruba Marriott Resort & Stellaris Casino, Pesaque elaboró dos platillos con insumos peruanos como el paiche y las castañas amazónicas, mientras compartía su visión culinaria centrada en la identidad y el trabajo conjunto. “La mezcla de culturas es un factor fundamental para lograr lo que en Perú alcanzamos, así como aprovechar los ingredientes locales y trabajarlos. Pero lo más importante es el trabajo colectivo como país; eso fue clave para posicionar al Perú como un referente gastronómico, algo que comenzó con Gastón Acurio”, señaló el chef.

El evento, dirigido a la industria culinaria de Aruba, también contó con la participación del chef ítalo-estadounidense Christian Petroni, ganador de Food Network Star; y del chef neerlandés Tim Golsteijn, del restaurante Bougainville de Ámsterdam, galardonado con una estrella Michelin y reconocido por su innovadora fusión entre las cocinas europea y asiática.

La presencia de Pesaque en Auténtico 2025 no solo difunde el legado gastronómico peruano en el Caribe, sino que también impulsa la creatividad y el intercambio cultural en la escena culinaria arubiana. “La participación de Jaime Pesaque refleja la conexión de Aruba con la gastronomía latinoamericana y su compromiso por promover el intercambio cultural a través de la cocina”, afirmó Jordan Schlipken, director de la Autoridad de Turismo de Aruba (ATA) para Latinoamérica.

Durante el festival, el chef peruano participará en diversas actividades. El viernes 17, cocinará junto a Teddy Bouroncle, compatriota que reside en Aruba desde hace más de 15 años y dirige el aclamado restaurante Lima Bistró. Luego, los días sábado 18 y domingo 19, realizará colaboraciones en el restaurante Elements, ubicado en el Pavilion Wihelminastraat, en Oranjestad, donde se desarrolla esta gran celebración gastronómica.

Con más de cien nacionalidades representadas, Aruba se consolida como un destino culinario internacional en el que confluyen influencias europeas, caribeñas, latinoamericanas y asiáticas. En ese contexto, el Festival Gastronómico Auténtico resalta la riqueza de sabores y tradiciones que distinguen a la Isla Feliz.

A lo largo de sus nueve días de duración (del 11 al 19 de octubre), residentes y turistas disfrutan de una amplia programación que incluye la Restaurant Week, experiencias gastronómicas exclusivas, talleres educativos y un gran cierre al aire libre en The Pavilion, donde más de treinta restaurantes y marcas de bebidas ofrecen degustaciones acompañadas de música en vivo.

