Wapa.pe
icon_fbicon_instagramicon_tiktokicon_youtube
Cri Cri manda mensaje de perdón a Jefferson Farfán, pero su mamá lanza letal amenaza

LinkING PUCP 2025: un espacio clave para el desarrollo tecnológico y la innovación en el Perú

Un evento de la Pontificia Universidad Católica del Perú.

 Únete al canal de Whatsapp de Wapa
    LinkING PUCP 2025: un espacio clave para el desarrollo tecnológico y la innovación en el Perú
    LinkING PUCP 2025: un espacio clave para el desarrollo tecnológico y la innovación en el Perú | Créditos: PUCP | Fuente: PUCP
    LinkING PUCP 2025: un espacio clave para el desarrollo tecnológico y la innovación en el Perú

    En un contexto en el que la innovación y la tecnología son pilares del crecimiento económico y social del país, la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP) presenta LinkING PUCP 2025, un encuentro que busca articular la investigación académica con las demandas del mercado. El evento se realizará los días 1 y 2 de octubre en Open PUCP en Plaza San Miguel, con ingreso libre para todo el público.

    El evento, organizado por el Departamento Académico de Ingeniería, se ha consolidado como un espacio de conexión entre la academia y la industria. Desde hace cuatro años, LinkING PUCP impulsa el diálogo y la colaboración entre docentes, estudiantes de pregrado y posgrado, investigadores y empresas de distintos rubros, con el objetivo de promover la investigación aplicada, la innovación y el emprendimiento.

    Una agenda diversa y estratégica

    Durante dos días, Open PUCP se convertirá en un punto de encuentro para la comunidad universitaria, la industria y la sociedad. Entre las principales actividades destacan:

    Charlas magistrales a cargo de cuatro invitados internacionales especializados en áreas estratégicas de la ingeniería.

    Feria tecnológica en el Anfiteatro, con más de 30 presentaciones de proyectos, investigaciones y soluciones innovadoras impulsadas por clusters académicos, empresas y laboratorios de la PUCP.

    wapa.pe

    PUEDES LEER: ¿Por qué nos cuesta tanto mantenernos concentrados hoy en día? La neurociencia explica el por qué

    Encuentro de FabLabs, que reunirá a universidades de Lima para debatir sobre el impacto de los laboratorios multiespecialidad en la formación e investigación aplicada.

    Zona de empleabilidad, con talleres sobre habilidades blandas, pitch elevator y storytelling, orientados a la inserción laboral y el desarrollo profesional de los estudiantes de ingeniería PUCP.

    Conversatorios con especialistas internacionales, enfocados en tendencias y desafíos de la ingeniería global.

    Exhibiciones en Nubeflex, donde se mostrará todas las especialidades de manufactura ofrecida por FABCORE PUCP, parte de nuestros CORE FACILITIES, red de laboratorios multiespecialidad, los mejores proyectos de Xpostem 2025 desarrollados por estudiantes de la Facultad de Ciencias e Ingeniería, desarrollos tecnológicos de alto impacto de nuestros grupos de investigación y propuestas innovadoras de empresas aliadas.

    Experiencia cacao, café y uva, un espacio que unirá tradición y tecnología con demostraciones a cargo de importantes marcas locales y prototipos desarrollados por Ingeniería PUCP.

    Presentación del TEC PUCP, centro de transferencia tecnológica orientado a potenciar la innovación en mipymes con apoyo de aliados estratégicos como EY, ITP y la Universidad Católica Santa María.

    Para la PUCP, la vinculación con la industria constituye un eje estratégico que fortalece la formación académica, genera impacto social y posiciona a la universidad como referente en investigación e innovación tecnológica en el país.

    “El crecimiento sostenido de LinkING en sus primeras ediciones demuestra la necesidad de contar con espacios que articulen la academia y el sector productivo. Con LinkING PUCP 2025 buscamos reafirmar nuestro liderazgo en el ecosistema de innovación nacional e internacional”, señala Dr. Rafael Aguilar, jefe del Departamento Académico de Ingeniería.

    La programación completa de actividades está dirigida a estudiantes, profesionales, empresarios y público en general interesado en conocer los avances de la ingeniería en el Perú y sus vínculos con la sociedad. El acceso es gratuito.

    Con esta nueva edición, la PUCP reafirma su compromiso de acercar la investigación y el conocimiento a la sociedad, creando oportunidades de colaboración que fortalezcan el desarrollo económico y social del país.

    SOBRE EL AUTOR:
    LinkING PUCP 2025: un espacio clave para el desarrollo tecnológico y la innovación en el Perú
    Brenda Quiroz

    Coordinadora de Sección Web en la revista digital Wapa.pe. Especialista en redacción digital y SEO con más de 8 años de experiencia. Bachiller en periodismo por la Universidad Jaime Bausate y Meza con un diplomado en Marketing Digital por el instituto ISIL. Intereses: Periodista interesada en temas relacionados al espectáculo nacional e internacional, moda y deportes. Escribe desde: Lima Idiomas: Español e inglés

    Lo último en Wapa

    ¡No lo tires! Estos electrodomésticos de casa contienen oro de 22 quilates que vale una fortuna

    Cartas para mi mejor amiga que la haga llorar: palabras que la conmoverán hasta las lágrimas

    Aumento del sueldo mínimo: ¿Cuánto recibirán los trabajadores de asignación familiar este 2025?

    Carta para mi madre en el cielo: las palabras PERFECTAS para recordar a mamá que tanto amo

    Cartas de amor para enamorar a una chica: Palabras románticas para declarar tu amor

    Ofertas

    La Bistecca

    ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

    PRECIO

    S/ 85.90
    Comprar

    Cuponidad Productos

    Juego de cuchillos marca OSTER modelo Santoku . INCLUYE DELIVERY!

    PRECIO

    S/ 46.90
    Comprar

    Benya Spa

    Limpieza facial profunda + peeling punta de diamante y más

    PRECIO

    S/ 14.90
    Comprar

    Cineplanet

    CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

    PRECIO

    S/ 52.90
    Comprar

    Lo Más Reciente

    Lo último

    Espectáculos

    Ocio

    Moda y belleza

    ;