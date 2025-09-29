LinkING PUCP 2025: un espacio clave para el desarrollo tecnológico y la innovación en el Perú | Créditos: PUCP | Fuente: PUCP

LinkING PUCP 2025: un espacio clave para el desarrollo tecnológico y la innovación en el Perú | Créditos: PUCP | Fuente: PUCP

En un contexto en el que la innovación y la tecnología son pilares del crecimiento económico y social del país, la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP) presenta LinkING PUCP 2025, un encuentro que busca articular la investigación académica con las demandas del mercado. El evento se realizará los días 1 y 2 de octubre en Open PUCP en Plaza San Miguel, con ingreso libre para todo el público.

El evento, organizado por el Departamento Académico de Ingeniería, se ha consolidado como un espacio de conexión entre la academia y la industria. Desde hace cuatro años, LinkING PUCP impulsa el diálogo y la colaboración entre docentes, estudiantes de pregrado y posgrado, investigadores y empresas de distintos rubros, con el objetivo de promover la investigación aplicada, la innovación y el emprendimiento.

Una agenda diversa y estratégica

Durante dos días, Open PUCP se convertirá en un punto de encuentro para la comunidad universitaria, la industria y la sociedad. Entre las principales actividades destacan:

Charlas magistrales a cargo de cuatro invitados internacionales especializados en áreas estratégicas de la ingeniería.

Feria tecnológica en el Anfiteatro, con más de 30 presentaciones de proyectos, investigaciones y soluciones innovadoras impulsadas por clusters académicos, empresas y laboratorios de la PUCP.

Encuentro de FabLabs, que reunirá a universidades de Lima para debatir sobre el impacto de los laboratorios multiespecialidad en la formación e investigación aplicada.

Zona de empleabilidad, con talleres sobre habilidades blandas, pitch elevator y storytelling, orientados a la inserción laboral y el desarrollo profesional de los estudiantes de ingeniería PUCP.

Conversatorios con especialistas internacionales, enfocados en tendencias y desafíos de la ingeniería global.

Exhibiciones en Nubeflex, donde se mostrará todas las especialidades de manufactura ofrecida por FABCORE PUCP, parte de nuestros CORE FACILITIES, red de laboratorios multiespecialidad, los mejores proyectos de Xpostem 2025 desarrollados por estudiantes de la Facultad de Ciencias e Ingeniería, desarrollos tecnológicos de alto impacto de nuestros grupos de investigación y propuestas innovadoras de empresas aliadas.

Experiencia cacao, café y uva, un espacio que unirá tradición y tecnología con demostraciones a cargo de importantes marcas locales y prototipos desarrollados por Ingeniería PUCP.

Presentación del TEC PUCP, centro de transferencia tecnológica orientado a potenciar la innovación en mipymes con apoyo de aliados estratégicos como EY, ITP y la Universidad Católica Santa María.

Para la PUCP, la vinculación con la industria constituye un eje estratégico que fortalece la formación académica, genera impacto social y posiciona a la universidad como referente en investigación e innovación tecnológica en el país.

“El crecimiento sostenido de LinkING en sus primeras ediciones demuestra la necesidad de contar con espacios que articulen la academia y el sector productivo. Con LinkING PUCP 2025 buscamos reafirmar nuestro liderazgo en el ecosistema de innovación nacional e internacional”, señala Dr. Rafael Aguilar, jefe del Departamento Académico de Ingeniería.

La programación completa de actividades está dirigida a estudiantes, profesionales, empresarios y público en general interesado en conocer los avances de la ingeniería en el Perú y sus vínculos con la sociedad. El acceso es gratuito.