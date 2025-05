¡Adiós al hígado graso! La infusión natural que lo limpia con solo un vaso al día

El hígado graso , o esteatosis hepática, se ha convertido en uno de los males más frecuentes del siglo XXI. Una vida sedentaria, una dieta alta en grasas procesadas y el consumo excesivo de alcohol o medicamentos suelen ser los principales culpables. Y aunque esta condición no siempre presenta síntomas, puede avanzar con el tiempo y derivar en complicaciones más serias.

No es un mito de abuelas: el diente de león (Taraxacum officinale) ha sido reconocido por sus propiedades depurativas y antioxidantes. Según un estudio publicado en Food and Chemical Toxicology , los extractos de esta planta favorecen la eliminación de toxinas y reducen la inflamación hepática en modelos animales, con efectos prometedores en humanos.

El Silybum marianum, o cardo mariano, contiene un principio activo llamado silimarina, ampliamente investigado por sus efectos hepatoprotectores. La World Journal of Hepatology revisó múltiples estudios que demuestran cómo la silimarina ayuda a reparar células hepáticas dañadas, reduce el estrés oxidativo y mejora las enzimas hepáticas alteradas.

El té verde no solo es popular por su efecto adelgazante, también tiene un rol clave en la salud del hígado. Está repleto de catequinas, antioxidantes que mejoran el metabolismo de los lípidos y reducen la inflamación hepática. Un estudio del Journal of Nutrition demostró que su consumo diario mejora la función hepática en personas con hígado graso no alcohólico.