Ciberdelincuentes roban cuentas de WhatsApp con mensajes y llamadas: Cómo protegerte

El mayor PNP Sergei Ortega advierte que se trata de una modalidad de secuestro digital que se basa en el engaño emocional: las víctimas no caen por ignorancia, sino porque confían en lo que parece legítimo.

Pero la estafa no se limita a mensajes. La Dirincri ha detectado casos donde los delincuentes llaman en horarios extraños, sabiendo que no contestarás. La llamada pasa al buzón de voz y ahí, si no está protegido, obtienen el código de verificación de WhatsApp y se apoderan de tu cuenta sin que te des cuenta.