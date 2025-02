La filosofía de Tania Victoria Marín: el equilibrio entre familia, trabajo y crecimiento personal

Para Tania Victoria Marín, encontrar el balance entre sus múltiples facetas como madre, empresaria e influencer no significa alcanzar la perfección, sino aprender a priorizar lo que realmente importa. Con una visión realista y práctica, ha logrado construir una vida donde el crecimiento personal, el bienestar familiar y el éxito profesional van de la mano.

Uno de los aprendizajes más valiosos en su camino ha sido delegar. “Para mí, no hay nada perfecto, solo Dios”, afirma con convicción. Antes de ser madre, solía querer hacerlo todo por sí misma, incluso en áreas que no dominaba. Sin embargo, con el nacimiento de sus hijas, entendió que delegar no solo es necesario, sino una herramienta clave para enfocarse en lo que realmente importa.

“Soy una mamá de tiempo completo, y con el tiempo he aprendido a reconocer mis fortalezas y debilidades. Ya no invierto energía tratando de convertir mis debilidades en fortalezas, sino que me enfoco en potenciar aquello en lo que realmente destaco. Delegar me ha permitido soltar lo que no fluye, confiar en el proceso y concentrarme en lo que realmente suma en mi vida”, explica. Este cambio de mentalidad le ha permitido optimizar su tiempo, mantener el equilibrio y avanzar sin sentirse abrumada.

Su capacidad para organizarse y planificar también ha sido clave en su proceso de crecimiento. Para Tania, la toma de decisiones no debe basarse en impulsos, sino en un análisis consciente de las oportunidades. "Aprendiendo a planificar en orden tus prioridades y analizando cada oportunidad con calma y determinación sin dejarme llevar de la emoción del momento en mi trabajo", explica. En muchas ocasiones ha tenido que elegir entre su familia y el trabajo, pero su fe la ha ayudado a confiar en que cada decisión tiene un propósito. "Si en el momento tuve que elegir entre trabajo y familia, entonces mi mente confía en que en el futuro se presentará algo grandioso, mucho mejor, que la vida me ofrecerá en el tiempo, lugar y espacio adecuado", asegura con seguridad. Esta mentalidad le ha permitido soltar aquello que no es para ella en el momento presente, sabiendo que nuevas oportunidades llegarán en el momento perfecto.

Más allá de la planificación y la toma de decisiones, su motor diario es el deseo de aprender. Cada día lo ve como una nueva oportunidad para crecer y descubrir algo nuevo. "Me levanto con la ilusión de aprender algo nuevo", expresa con entusiasmo. Recientemente, escribió sobre la suerte y cómo esta no es un golpe de azar, sino el resultado del esfuerzo y la constancia. "Creo que la suerte es la constante suma de constancia, trabajo y disciplina, y no tiene que ver para nada con el dinero", reflexiona. Esta visión resalta su creencia en la importancia del esfuerzo personal y el compromiso con la mejora continua, dejando de lado la idea de que el éxito es algo que simplemente sucede.

El bienestar integral también ocupa un lugar esencial en su vida. Para Tania, mantener hábitos saludables no solo es una cuestión física, sino una forma de demostrar amor propio. "Cuando tienes buenos hábitos significa que te quieres, y por lo tanto, querrás también lo mejor para todos los demás", señala. La claridad mental y la energía que obtiene de sus hábitos saludables le permiten disfrutar más de su día a día. "Trato de mantener un equilibrio basado en lo saludable principalmente, que aporta a su vez alegría y vitalidad", agrega. Su forma de mantenerse activa no es convencional, sino que está integrada en su vida familiar. "Me gusta correr y jugar como una niña más con mis hijos, y eso me ayuda al cien por ciento en mi rendimiento y armonía", cuenta.

Este enfoque demuestra que para Tania el equilibrio no es una cuestión de horarios estrictos ni de buscar la perfección, sino de priorizar aquello que realmente importa y hacer ajustes cuando sea necesario. Su filosofía de vida se basa en el amor, la fe, la planificación y la resiliencia. No teme soltar lo que no le aporta, confiando en que el universo le traerá lo que realmente necesita en el momento adecuado.

Encontrar el balance entre todas sus facetas no ha sido fácil, pero a través de la experiencia ha aprendido que la clave está en la confianza y la flexibilidad. "Nada está escrito, y siempre se puede replantear el camino", menciona. Esta actitud le ha permitido adaptarse a los cambios sin perder de vista su propósito. Su historia es una prueba de que el éxito no es solo profesional, sino una combinación de bienestar, crecimiento y amor por lo que realmente importa.