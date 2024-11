Las cinco carreras universitarias que nadie debería estudiar porque ofrecen los peores sueldos, según la inteligencia artificial

Elegir una carrera universitaria es una de las decisiones más trascendentales en la vida de una persona. No solo define el camino profesional, sino también las perspectivas salariales y el nivel de satisfacción laboral a largo plazo. Sin embargo, a pesar de la importancia formativa de muchas disciplinas académicas, algunas de ellas no siempre ofrecen los mejores salarios. En este sentido, un análisis realizado por inteligencia artificial arroja algunas sorpresas: hay carreras que, a pesar de su vital importancia en la sociedad, no parecen ser tan rentables como otras. A continuación, presentamos las cinco carreras universitarias que, en términos generales, presentan los ingresos más bajos en comparación con otras profesiones.