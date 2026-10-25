¡DRAMÁTICO GIRO! La razón por la que John Kelvin podría volver a prisión tras drástica decisión del PJ

La Corte Suprema dejó sin efecto la absolución de John Kelvin en el caso de Dalia Durán y ha ordenado un nuevo juicio. La Fiscalía busca reconsiderar la condena inicial de 20 años.

El cantante John Kelvin enfrenta un renovado diagnóstico judicial luego de que la Corte Suprema revocara el veredicto que lo exoneró de la imputación por supuesta violación sexual contra su ex pareja, Dalia Durán. La Fiscalía puso en tela de juicio la resolución previa y busca reexaminar la pena inicial de 20 años de cárcel que fue dictada por este delito.

Corte Suprema decide reabrir el caso de John Kelvin

La situación legal de Jonathan Sarmiento Llanto, mejor conocido en el ambiente artístico como John Kelvin, dio un drástico cambio tras el dictamen de la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema, que anuló su absolución y mandó a realizar un nuevo juicio en segunda instancia.

Según la información de Infobae, el caso data de 2022, cuando le fue impuesta inicialmente una condena de 21 años: 20 años por violación sexual y un año por agresión. Sin embargo, en octubre del mismo año, la Cuarta Sala Penal de Apelaciones de Lima revocó el cargo de violación sexual, lo exoneró y ordenó su liberación.

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Como respuesta, el Ministerio Público interpuso un recurso de casación para impugnar la resolución. Tras revisar los argumentos, los jueces supremos concluyeron que había aspectos de la sentencia absolutoria que requerían análisis, por lo que se ordenó que un tribunal superior diferente recalifique el caso.

De este modo, los jueces participantes en la decisión anterior no tomarán la nueva resolución. Serán otros magistrados los encargados de revisar los elementos del proceso y decidir si se mantiene la absolución o se toma otro camino.

¿Qué aspectos consideró la Corte Suprema en la absolución?

Uno de los elementos cruciales del dictamen judicial está vinculado a la consideración de la evaluación psicológica realizada a Dalia Durán y la interpretación del informe médico legal.

De acuerdo con los fundamentos del alto tribunal, la Sala de Apelaciones atribuyó un valor probatorio distinto a la evaluación psicológica comparado con el análisis realizado en el juicio de primera instancia. Los jueces supremos señalaron que este análisis debía observarse siguiendo las limitaciones que la normativa procesal impone para reevaluar pruebas personales, a menos que haya nuevos elementos en el proceso de segunda instancia que justifiquen esa variación.

En ese sentido, la resolución mencionó el artículo 425 del Código Procesal Penal, que establece: “la Sala Penal Superior no puede otorgar diferente valor probatorio a la prueba personal que fue objeto de inmediación por el juez de primera instancia, salvo que su valor probatorio sea cuestionado por una prueba actuada en segunda instancia”.

Esta normativa fue un aspecto clave en la revisión del fallo que favoreció al cantante.

¿John Kelvin enfrentará nuevamente una pena de 20 años?

Tras la revocación de la absolución, el caso será reevaluado por un nuevo tribunal superior. En este proceso se decidirá si se debe confirmar la absolución o adoptar una nueva resolución sobre la acusación.

La Fiscalía busca que se vuelva a considerar la sentencia de 20 años de prisión impuesta inicialmente a John Kelvin por violación sexual. Sin embargo, la decisión de la Corte Suprema no implica que el artista haya sido condenado nuevamente.