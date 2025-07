La organizadora de eventos dio a conocer que su aún esposo quiso tener un detalle enviándole un regalo costoso a su hija, pero para ella no fue bien visto, pues se trataba de algo que ya había adquirido el año pasado y que su hija ya no utiliza.

" Le regaló un celular cuando le regalé un celular el año pasado y en mil idiomas le he dicho que mis hijos, hoy por hoy, no usan el celular", comenzó diciendo.

"No llegó con alimentos ni con un kilo de huevos, no llegó con nada. No la llamó y tampoco esperaba que lo haga porque es muy propio de él. Hablar de él es hablar decir más de lo mismo, qué gano yo parándome aquí y decir 'mi amor, mi vida, amo mis tres hijos y no los veo tantos veces y priorizo otras cosas", agregó.