"Queremos casarnos, no pandemia, sino algo de verdad (pero ustedes se casaron) sí, pero fue algo chiquitito. Como todo el mundo se iba, era una época complicada y yo creo que nunca me iba a perdonar era que no esté mi abuela. Entonces dije no, 'mi abuela tiene que estar porque tiene que estar'", contó.

"Él también me dijo 'no vas a venir a Trujillo conmigo, ni vas a dejar toda tu vida en Lima si no tienes un compromiso serio conmigo, entonces hay que casarnos'. Nos falta el religioso. No sabemos todavía, obviamente quiero sentarme y planificar todo porque sí me quiero casar como sueño, como cualquier mujer sueña con mi gordita al lado", agregó.