Protagonista de ‘Sin senos sí hay paraíso’ anuncia su EMBARAZO 11 años después de sufrir la dolorosa PÉRDIDA de sus gemelas: "Dios nos sorprende"

La actriz protagonista de ‘ Sin senos sí hay paraíso ’ emocionó a sus seguidores al revelar que está embarazada. La noticia llega más de una década después de la pérdida de sus hijas Antonella y Anabella.

Actriz de 'Sin Senos Sí Hay Paraíso' anuncia su embarazo | Composición Wapa - Instagram / Telemundo

Actriz de 'Sin Senos Sí Hay Paraíso' anuncia su embarazo | Composición Wapa - Instagram / Telemundo

Johanna Fadul emocionó a sus seguidores al compartir una noticia que marca una nueva etapa en su vida personal. La actriz colombiana anunció junto a su esposo, Juanse Quintero, que se convertirán en padres. La pareja hizo el anuncio mediante una publicación en redes sociales, acompañada de fotografías tomadas durante una sesión en la playa. La noticia llega 11 años después de la dolorosa pérdida de las gemelas que la artista esperaba, un episodio que marcó profundamente su historia familiar.

Johanna Fadul anuncia que está embarazada 11 años después de perder a sus gemelas

La actriz colombiana Johanna Fadul compartió con sus seguidores uno de los momentos más especiales de su vida: la llegada de un nuevo integrante a su familia. La protagonista de ‘Sin senos sí hay paraíso’ reveló que espera un bebé junto a su esposo, Juanse Quintero, con quien celebró la noticia a través de una emotiva publicación en Instagram.

Johanna Fadul anuncia su embarazo

En las imágenes difundidas, la también modelo aparece junto a su pareja durante una sesión fotográfica realizada en la playa. Las fotografías reflejan la felicidad de ambos ante la próxima llegada de su hijo, mientras la actriz expresó su agradecimiento por esta nueva oportunidad de convertirse en madre.

“Hay capítulos que pensamos que no volveríamos a escribir… hasta que Dios nos sorprende. Hoy nuestro amor crece, nuestros sueños vuelven a tomar forma y una nueva vida viene en camino. Nuestro milagro más bonito. ¡Vamos a ser papás!”, escribió en su post publicado en Instagram.

El anuncio generó reacciones entre sus seguidores, quienes recordaron el difícil episodio que atravesó la pareja años atrás. La noticia representa un momento significativo para ambos, luego de la pérdida que sufrieron durante un embarazo anterior.

Hace 11 años, Johanna Fadul esperaba gemelas; sin embargo, cuando tenía siete meses de gestación, perdió a sus dos hijas, a quienes había llamado Antonella y Anabella. Las pequeñas presentaron complicaciones médicas asociadas al síndrome de transfusión feto-fetal y, pese a recibir atención médica, no lograron sobrevivir.

¿Johanna Fadul volverá a interpretar a Daniela Beltrán en ‘Sin senos sí hay paraíso’?

Además de la noticia sobre su embarazo, Johanna Fadul también ha generado interés entre los seguidores de la producción colombiana por la posibilidad de volver a interpretar a Daniela Beltrán en una nueva temporada de ‘Sin senos sí hay paraíso’.

En septiembre del año pasado se confirmó que la historia tendría una nueva entrega, lo que llevó a algunos fanáticos a preguntarse si la actriz retomaría el papel de la hija de ‘La Diabla’. Aunque recibió una propuesta de Gustavo Bolívar, guionista y uno de los creadores de la serie, la artista reconoció que tenía dudas sobre cómo podría regresar su personaje después del desenlace que tuvo en la ficción.

Durante una conversación con el programa ‘Íntimo’, Fadul explicó que ya conocía algunos detalles sobre el inicio de las grabaciones y recordó el acercamiento que tuvo con el creador de la historia para evaluar su posible regreso.

“Si va, hay una temporada más de Sin senos. Si sé que se va a grabar en enero. El otro año empiezan grabaciones, de eso me enteré hace muy poco. A mí Gustavo Bolívar me habla hace dos años y me pregunta que si quiero volver a la novela. Yo la más feliz, pero sabía cómo iba a revivir a Daniela si ya estaba recontra muerta y él me dijo: ‘Tú no te preocupes porque en la televisión, todo es posible’”, dijo en conversación en el programa 'Íntimo'.

Cabe recordar que Daniela Beltrán murió en la tercera temporada de la serie, luego de quitarse la vida tras perder un concurso de belleza. Posteriormente, ‘La Diabla’, su madre en la ficción, decidió embalsamar y conservar su cuerpo, una secuencia que se convirtió en uno de los momentos más dramáticos de la producción.