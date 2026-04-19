Resurge video de Stephanie Cayo donde 'manifestó' de Alejandro Sanz en 2007 y desata furor: "¡Lo manifestó!"

Un video antiguo de Stephanie Cayo mencionando a Alejandro Sanz se vuelve viral y reaviva su romance con el cantante español.

Lo que empezó como un simple recuerdo televisivo terminó convirtiéndose en tendencia. Un clip del pasado de Stephanie Cayo ha reavivado el interés por su vínculo con Alejandro Sanz y ha desatado todo tipo de teorías entre fans.

El video de Stephanie Cayo que hoy cobra otro significado

En redes sociales volvió a circular una escena de la serie 'Besos Robados' (2007), donde la actriz peruana menciona al cantante español en un diálogo que, años después, parece tener otro peso.

“Ni que me estuviese perdiendo del último concierto de Alejandro Sanz”, dice Cayo en el fragmento que hoy se ha viralizado.

El video no llamó la atención en su momento, pero ahora —tras las recientes apariciones públicas de ambos— muchos usuarios lo interpretan como una curiosa coincidencia. Algunos incluso lo califican como una especie de “manifestación”, alimentando la conversación digital.

Apariciones y señales que encendieron las especulaciones

El interés creció cuando Stephanie Cayo fue vista recientemente en un evento vinculado a Alejandro Sanz. Su presencia en el escenario no pasó desapercibida y generó una ola de comentarios.

A esto se sumaron interacciones en redes sociales entre ambos, donde los elogios y mensajes cercanos reforzaron la percepción de una conexión especial.

Un romance que gana fuerza en 2026

En los primeros meses del 2026, distintos reportes comenzaron a señalar que entre la actriz y el cantante existiría una relación sentimental. Las imágenes compartiendo momentos juntos —especialmente en conciertos— han sido clave para sostener esta versión.

Uno de los temas más comentados es la diferencia de edad entre ambos, cercana a los 20 años. Sin embargo, lejos de generar rechazo, esto ha sido secundario para sus seguidores, quienes destacan la química que proyectan.

Discreción vs. señales públicas

Mientras el tema sigue creciendo, Stephanie Cayo ha optado por mantener un perfil reservado. En recientes declaraciones, se limitó a describir su presente como un momento “muy bonito”, sin confirmar directamente su relación.

Alejandro Sanz, en cambio, ha sido más abierto en redes sociales. Sus mensajes hacia la actriz, cargados de admiración, han sido interpretados como gestos que alimentan aún más los rumores.