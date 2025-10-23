El video fue considerado ofensivo y sin muestra de empatía, mientras los usuarios exigen que se tomen medidas inmediatas contra el canal del tiktoker .

El tiktoker Lemon Pay ha sido duramente cuestionado tras difundir un video en el que se le ve arrojando billetes al suelo frente a adultos mayores en situación vulnerable. El material, compartido inicialmente en YouTube bajo la justificación de un “experimento social”, fue considerado por numerosos usuarios como un acto de humillación hacia personas indigentes y de la tercera edad.

La publicación generó una ola de reclamos para que las plataformas digitales impongan sanciones ejemplares contra el creador por usar la vulnerabilidad humana como medio de entretenimiento.

En el video se observa cómo Lemon Pay se acerca a cinco adultos mayores, algunos vendedores ambulantes y otros identificados como personas sin hogar, a quienes pregunta: “¿Desean dinero?”.

Cuando estos responden afirmativamente, el influencer lanza billetes al suelo, obligándolos a agacharse para recogerlos mientras él sigue grabando. La escena, en la que se perciben incomodidad y desconcierto por parte de los ancianos, desató una fuerte controversia en redes sociales.

Uno de los momentos más criticados muestra a una mujer de avanzada edad que, mientras intenta recoger el dinero, deja caer los caramelos que vendía. Lemon Pay continúa filmando sin ofrecer ayuda, lo que fue interpretado como una actitud insensible hacia la situación.

El video se viralizó rápidamente, alcanzando cientos de miles de reproducciones y provocando un intenso debate sobre los límites éticos del contenido digital.

Indignación en redes contra tiktoker

La grabación se difundió masivamente en TikTok e Instagram, acumulando comentarios negativos y críticas al trato dado a los adultos mayores. Muchos usuarios calificaron el contenido de humillante y carente de empatía, exigiendo respeto hacia las personas en situación de vulnerabilidad. Comentarios como “esto no es ayuda, es una burla” y “las personas mayores merecen dignidad y respeto” dominaron las redes tras su publicación.

Gran parte de las críticas se centraron en los llamados “experimentos sociales” o “retos”, señalando que este tipo de dinámicas reproducen desigualdades y exponen a individuos en desventaja.

Los internautas exigieron a Lemon Pay que elimine el video, ofrezca disculpas públicas a los afectados y que las plataformas evalúen sanciones para evitar que se repitan episodios similares. Este caso ha reavivado el debate sobre la responsabilidad ética de los creadores de contenido y la necesidad de regular la publicación de materiales que puedan vulnerar la dignidad humana.