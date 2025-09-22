Wapa.pe
La Tinka reventó, pero el ganador no podrá disfrutarlo por completo: ¿Cuánto dinero perderá?

Impactante: Famosa conductora fallece en accidente aéreo y revelan la ÚLTIMA FOTO que tomó

Su última foto compartida en redes sociales se ha vuelto viral, provocando una ola de mensajes de despedida de colegas y seguidores, que lamentan su pérdida.

    Murió famosa conductora | Composición: Wapa / Captura de pantalla
    El mundo de la televisión atraviesa un momento de luto tras conocerse la muerte de una reconocida periodista en un trágico accidente aéreo. La noticia ha impactado a colegas y seguidores, quienes no tardaron en pronunciarse en redes sociales. La última foto que compartió antes de abordar la aeronave se volvió viral, generando una ola de mensajes de despedida y tristeza. Las autoridades investigan las causas del siniestro.

    Tragedia aérea enluta al periodismo mexicano

    El mundo de la televisión se viste de luto tras el fallecimiento de Débora Estrella, reconocida conductora de Telediario Matutino, quien perdió la vida el sábado 20 de septiembre en un accidente aéreo. La comunicadora tenía 43 años y viajaba en una avioneta que se desplomó en el municipio de García, Nuevo León, cobrando también la vida del piloto.

    De acuerdo con reportes locales, el siniestro se registró alrededor de las 18:50 horas en la zona de Laderas/Riberas Interpuerto, dentro del Parque Industrial Ciudad Mitras. Las autoridades ya han iniciado las investigaciones para determinar las causas del desplome.

    Momentos antes de la tragedia, Débora Estrella compartió en Instagram una imagen de la aeronave en la que abordaría, publicación que hoy ha conmovido profundamente a sus seguidores. Además, su último post en Facebook, hecho el 13 de septiembre en memoria de su colega Miguel Ángel Karcz, fallecido en 2023, se ha vuelto viral como un emotivo recordatorio de su legado en el periodismo.

    El trágico giro que marcó la cobertura del accidente aéreo

    La muerte de la periodista Débora Estrella ha sacudido al mundo de la comunicación, no solo por lo inesperado del accidente, sino por el dramático detalle de que fue su exesposo, José Luis García, quien informó del hecho sin saber que ella estaba entre las víctimas.

    El desplome de la avioneta ocurrió en el Parque Industrial Ciudad Mitras, en García, Nuevo León, y fue captado en video por vecinos que vieron cómo la aeronave caía a la orilla de un río en la zona de Riveras Interpuerto. Protección Civil confirmó que en el siniestro murieron dos personas: la conductora y el piloto Bryan Ballesteros Argueta. El alcalde de García, Manuel Guerra Cavazos, detalló que el accidente se registró a la altura del Paraje San José.

    José Luis García, como parte de su rutina informativa, compartió el reporte en redes sociales sin tener idea de la tragedia personal que estaba viviendo. “Cae avioneta. Confirma PC Nuevo León una pareja sin vida muy cerca de Riveras Interpuerto de Parque Industrial Ciudad Mitras en García. La aeronave fue captada en video cuando cae a la orilla del río por vecinos”, publicó inicialmente.

    Minutos después, los comentarios comenzaron a alertarlo de que una de las víctimas podría ser su exesposa. “Se especula que era tu exesposa José Luis, principalmente porque ella subió una foto de una avioneta a sus historias de Instagram”, escribió un usuario. Al confirmarse la identidad de las víctimas, el periodista optó por eliminar la publicación alrededor de las 23:50 horas en señal de respeto.

    Lorena Meneses

    Periodista especializada en espectáculos nacional e internacional. Licenciada en Periodismo en la Universidad Católica Andrés Bello. Redactora en Wapa. Interesada en temas relacionados con farándula y celebridades.

