¿Cazzu tenía razón? Filtran polémicos audios de Christian Nodal que revelan romance con una fan

Con fotos y vídeos , se habría confirmado que Christian Nodal engañó a una de sus parejas y no podrá ocultarlo.

Christian Nodal ha estado envuelto en la polémica durante bastante tiempo, y recientemente, su entrevista con Adela Micha reavivó el enojo de los fans de Belinda y Cazzu hacia el cantante mexicano. Ahora, han salido a la luz nuevas evidencias que podrían revelar otra supuesta infidelidad de Nodal.

Cabe destacar que esta presunta infidelidad no estaría relacionada con su actual pareja, Ángela Aguilar, sino que se trataría de un romance con una fan en 2020, el mismo año en que comenzó su relación con Belinda, ya que ambos coincidieron en La Voz México.

El creador de contenido @maurg1 fue quien descubrió este posible engaño de Christian Nodal, tras recibir fotos reveladoras de un seguidor que pondrían en una posición comprometida al exnovio de Cazzu.

Descubren supuesta infidelidad de Christian Nodal por un video

Según Mauricio Riveroll, Christian Nodal habría tenido un romance con una fan. El video difundido muestra una conversación entre el cantante y su seguidora, donde Nodal estaría coqueteando con ella.

El conflicto surge porque Nodal había declarado que su interés por Ángela Aguilar comenzó durante la pandemia, es decir, poco antes de que supuestamente iniciara el coqueteo con la fan.

Además, Nodal habría empezado su relación con Belinda en 2020, el mismo año en que se desarrollaron las conversaciones con su fan. Riveroll precisó que el chat habría ocurrido en mayo de 2020, mientras que la relación con Belinda inició oficialmente en agosto de ese mismo año.

¿Christian Nodal le fue infiel a Ángela Aguilar?

Hasta ahora, Christian Nodal no le habría sido infiel a Ángela Aguilar; sin embargo, el nuevo chat donde Nodal coquetea con una fan ha generado dudas sobre su relación pasada con Belinda y si el cantante le habría sido infiel a la princesa del pop.

Nodal con Cazzu y Ángela Aguilar