Wapa.pe
icon_fbicon_instagramicon_tiktokicon_youtube
Maju Mantilla aclaró rumores de infidelidad luego de su separación con Gustavo Salcedo

¿Cazzu tenía razón? Filtran polémicos audios de Christian Nodal que revelan romance con una fan

Con fotos y vídeos, se habría confirmado que Christian Nodal engañó a una de sus parejas y no podrá ocultarlo.

 Únete al canal de Whatsapp de Wapa
    ¿Cazzu tenía razón? Filtran polémicos audios de Christian Nodal que revelan romance con una fan
    Ángela Aguilar, Belinda y Cazzu
    ¿Cazzu tenía razón? Filtran polémicos audios de Christian Nodal que revelan romance con una fan

    Christian Nodal ha estado envuelto en la polémica durante bastante tiempo, y recientemente, su entrevista con Adela Micha reavivó el enojo de los fans de Belinda y Cazzu hacia el cantante mexicano. Ahora, han salido a la luz nuevas evidencias que podrían revelar otra supuesta infidelidad de Nodal.

    Cabe destacar que esta presunta infidelidad no estaría relacionada con su actual pareja, Ángela Aguilar, sino que se trataría de un romance con una fan en 2020, el mismo año en que comenzó su relación con Belinda, ya que ambos coincidieron en La Voz México.

    wapa.pe

    LEE MÁS: Bárbara Mori elogia a Stefano, hijo de Christian Meier y destaca su talento en la actuación: “Sacó el talento del papá”

    El creador de contenido @maurg1 fue quien descubrió este posible engaño de Christian Nodal, tras recibir fotos reveladoras de un seguidor que pondrían en una posición comprometida al exnovio de Cazzu.

    Descubren supuesta infidelidad de Christian Nodal por un video

    Según Mauricio Riveroll, Christian Nodal habría tenido un romance con una fan. El video difundido muestra una conversación entre el cantante y su seguidora, donde Nodal estaría coqueteando con ella.

    El conflicto surge porque Nodal había declarado que su interés por Ángela Aguilar comenzó durante la pandemia, es decir, poco antes de que supuestamente iniciara el coqueteo con la fan.

    Además, Nodal habría empezado su relación con Belinda en 2020, el mismo año en que se desarrollaron las conversaciones con su fan. Riveroll precisó que el chat habría ocurrido en mayo de 2020, mientras que la relación con Belinda inició oficialmente en agosto de ese mismo año.

    ¿Christian Nodal le fue infiel a Ángela Aguilar?

    Hasta ahora, Christian Nodal no le habría sido infiel a Ángela Aguilar; sin embargo, el nuevo chat donde Nodal coquetea con una fan ha generado dudas sobre su relación pasada con Belinda y si el cantante le habría sido infiel a la princesa del pop.

    Nodal con Cazzu y Ángela Aguilar
    Nodal con Cazzu y Ángela Aguilar

    Mauricio Riveroll advirtió que hay que ser cautelosos con el video y las fotos de la supuesta infidelidad de Christian Nodal, ya que podrían ser falsas o creadas mediante IA. Aun así, el creador de contenido afirmó que sería muy difícil alterar un video que contiene notas de voz de Nodal.

    SOBRE EL AUTOR:
    ¿Cazzu tenía razón? Filtran polémicos audios de Christian Nodal que revelan romance con una fan
    Omar Moller

    Periodista especializado en actualidad, tendencias y entretenimiento. Editor web de Wapa.pe. Licenciado en Periodismo en la Universidad Jaime Bausate y Meza. Interesado en temas relacionados con farándula, celebridades, tendencias, coyuntura nacional, etc.

    Ofertas

    La Bistecca

    ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

    PRECIO

    S/ 85.90
    Comprar

    Salón Spa Gina

    Miraflores: Extensiones de pestañas y más

    PRECIO

    S/ 39.90
    Comprar

    Cineplanet

    CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

    PRECIO

    S/ 52.90
    Comprar

    INDIANA TRAVEL PERU

    Full Day Paracas - Huacachina Transporte + guía + Desayuno + bodega + Show y más

    PRECIO

    S/ 78.90
    Comprar

    Lo Más Reciente

    Lo último

    Espectáculos

    Ocio

    Moda y belleza

    ;