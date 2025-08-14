Christian Nodal admitió que tuvo una conexión con la hija de Pepe Aguilar durante su colaboración en el tema “Dime cómo quieres”

En medio de un creciente interés mediático, Christian Nodal reconoció que sintió atracción por Ángela Aguilar antes de lo que se pensaba, despejando así las dudas sobre los tiempos y circunstancias de su relación con la también cantante.

En una entrevista recogida por Adela Micha, el intérprete compartió fechas y momentos clave de su vida personal, los cuales han generado gran eco en redes sociales y medios de comunicación.

Christian Nodal confirma cuándo se enamoró de Ángela Aguilar

Según sus declaraciones, el vínculo con Ángela comenzó durante la pandemia de COVID-19, en 2020. “El 13, 14 de mayo la veo por primera vez, fuera de lo profesional. En pandemia nosotros tuvimos algo bien bonito, conectamos. Era estar hablando por videollamada todo el rato, ella que cocinaba”, relató Nodal.

“En pandemia, y me enamoró por sangrona (…) Como en la canción ‘Dime cómo quieres’”, agregó.

La cercanía entre el cantante sonorense y la hija de Pepe Aguilar surgió mientras trabajaban juntos en un proyecto musical durante el confinamiento. Nodal recordó que en ese periodo compartieron extensas charlas y momentos cotidianos a distancia.

“Era mi primera vez que me estaba vinculando con una persona pública, también era la edad. Yo tenía 22 años y ella 16 años”, comentó. Pese a la conexión, el artista explicó que la relación no prosperó debido a sus inseguridades, la complejidad de manejar la exposición mediática y la juventud de ambos.

En la conversación con la periodista, mencionó que la distancia terminó por cortar esa primera etapa. “Terminamos esa relación, no volvimos a hablar más, hasta el 14 de mayo del 2024”, señaló.

El romance formal con Ángela comenzó pocos días después de su ruptura con Cazzu, cantante argentina con la que salió tras finalizar su noviazgo con Belinda.

Tras la publicación de la entrevista, usuarios en internet reaccionaron señalando que, en el periodo de pandemia mencionado, Nodal aún mantenía una relación con Belinda.

La relación con la intérprete de “Amé” y Beli se hizo pública el 5 de agosto de 2020, cuando él compartió en Instagram una fotografía confirmando el noviazgo. Posteriormente, anunciaron su compromiso el 25 de mayo de 2021.