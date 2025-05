En una reciente entrevista, Álvaro Vargas Llosa no solo compartió su dolor por la pérdida de su padre, sino que también enfrentó los rumores que han circulado sobre las circunstancias de su fallecimiento. Aunque evitó mencionar directamente a Jaime Bayly, fue claro al rechazar las versiones no confirmadas.

Con firmeza, pidió a la audiencia que no se dejara llevar por especulaciones, y recalcó: “Aconsejo no prestar oídos a nadie que no haya tenido acceso a mi padre o a mi familia.” Estas palabras reflejan su malestar por las versiones erróneas que afectan la memoria de Mario Vargas Llosa.