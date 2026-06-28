Horóscopo de HOY domingo 28 junio del 2026 con Jhan Sandoval: las mejores predicciones para tu signo en amor, dinero y salud

¿Qué dice el horóscopo sobre tu signo? Lee las predicciones de Jhan Sandoval para este domingo 28 de junio del 2026.

Este domingo, Jhan Sandoval te ofrece un horóscopo con una visión clara sobre lo que te espera. En esta guía, desglosamos las predicciones para cada signo en áreas clave, como el amor, el trabajo, la salud y las finanzas. Esta información te permitirá tomar decisiones y prepararte para los acontecimientos del día. ¿Tienes curiosidad por saber qué sorpresas trae el horóscopo de este domingo 28 de junio del 2026? No te pierdas nuestra cobertura completa y descubre cómo las estrellas pueden guiar tu camino. Sigue leyendo para obtener todas las respuestas.

Horóscopo Aries este domingo (21 de marzo-20 de abril)

Te costará salir de la cama, pero tienes muchas cosas por hacer y, si prolongas tus horas de descanso, no te alcanzará el tiempo para avanzar todo lo que habías programado. Tienes que organizarte.

Horóscopo Tauro este domingo (21 de abril-21 de mayo)

Sientes que alguien en quien confías te ha mentido y ahora que deseas aclaraciones, probablemente, no quiera darte la cara por temor. Dale su tiempo y no actúes de manera radical. Paciencia.

Horóscopo Géminis este domingo (22 de mayo-21 de junio)

Tendrás el deseo de hacer algo distinto. Posiblemente salgas de la ciudad o realices un paseo a lugares con campo y vegetación. Necesitas desconectarte para recuperar tu equilibrio.

Horóscopo Cáncer este domingo (22 de junio-22 de julio)

En una reunión familiar alguien expresará una opinión que no resuene con tus creencias o ideas personales. Que esto no sea motivo de discusión con las personas que amas. Trata de ser tolerante.

Horóscopo Leo este domingo (23 de julio-23 de agosto)

Alguien que desea acercarse y conocerte podría alejarse al pensar que no tienes un interés real en vincularte. Tu temor a conocer personas nuevas te lleva a dar una imagen equivocada. Reflexión.

Horóscopo Virgo este domingo (24 de agosto-23 de septiembre)

Piensa si estás haciendo lo posible para que esa persona se sienta cómoda y bien a tu lado. Darle más importancia a tu relación evitará alejamientos que afecten la estabilidad que has conseguido.

Horóscopo Libra este domingo (24 de septiembre-23 de octubre)

Las tensiones laborales y económicas que afrontas no te han permitido ser paciente con una persona sensible y vulnerable. Cuida la manera en que tratas a quienes realmente te aman.

Horóscopo Escorpio este domingo (24 de octubre-22 de noviembre)

Haberte alejado de la persona que amas te está permitiendo reflexionar y darte cuenta de errores que hasta hace poco no habías reconocido. Ahora todo cambia para el bien de tu relación.

Horóscopo Sagitario este domingo (23 de noviembre-21 de diciembre)

Luego de haberse dicho cosas hirientes, tanto tú como la persona que amas se darán cuenta del mal proceder que han tenido. Este domingo buscarán resolver las diferencias y propiciarán la reconciliación.

Horóscopo Capricornio este domingo (22 de diciembre-20 de enero)

Recibirás la visita de amigos que aprecias mucho. La buena vibra y las atenciones que recibirás te harán consciente del cariño que mucha gente siente por ti. Este domingo todo cambia para bien.

Horóscopo Acuario este domingo (21 de enero-19 de febrero)

Esa persona se acerca a ti con buenas intenciones y exponiendo sus sentimientos. Evita que el orgullo te lleve a actuar con una indiferencia que la lastime emocionalmente. Sé más empático.

Horóscopo Piscis este domingo (20 de febrero-20 de marzo)

Aprovecharás las horas libres para avanzar una serie de pendientes que tienes, tanto en lo académico como en lo laboral. Date un tiempo para el descanso y para compartir con tus seres queridos.

Jhan Sandoval: horóscopo de este domingo

Jhan Sandoval se inició a la corta edad de 15 años en el mundo de la astrología y el tarotismo. Entre 2006 y 2014 se formó en la Escuela de Astrología Casa XI y el Centro Astrológico de Buenos Aires, CABA. En 2008 se inició como columnista del diario La República. Desde 2017, Jhan lee en vivo el tarot todos los lunes a las 7.50 a. m. en el programa 'Señales', que se transmite en la página de Facebook de Wapa.pe. Además, en nuestra página web publica el horóscopo semanal y las predicciones diarias.

¿Qué signo soy de acuerdo con mi fecha de nacimiento?

Horóscopo de este domingo de Jhan Sandoval. ¿Cuál es mi signo zodiacal? ¿Qué signo soy según mi fecha de nacimiento? Estas y otras preguntas tienen aquí una guía rápida basada en el cuadro de signos zodiacales. Cada signo se asocia con un periodo específico del año. Simplemente, encuentra tu fecha de nacimiento en el rango correspondiente y descubre tu signo zodiacal.

Signos zodiacales por mes

Signo Zodiacal Periodo Meses Relacionados Capricornio 22 de diciembre - 19 de enero Diciembre, Enero Acuario 20 de enero - 18 de febrero Enero, Febrero Piscis 19 de febrero - 20 de marzo Febrero, Marzo Aries 21 de marzo - 19 de abril Marzo, Abril Tauro 20 de abril - 20 de mayo Abril, Mayo Géminis 21 de mayo - 20 de junio Mayo, Junio Cáncer 21 de junio - 22 de julio Junio, Julio Leo 23 de julio - 22 de agosto Julio, Agosto Virgo 23 de agosto - 22 de septiembre Agosto, Septiembre Libra 23 de septiembre - 22 de octubre Septiembre, Octubre Escorpio 23 de octubre - 21 de noviembre Octubre, Noviembre Sagitario 22 de noviembre - 21 de diciembre Noviembre, Diciembre

Horóscopo occidental, horóscopo chino e hindú según signo zodiacal

Cuando hablamos de astrología, es importante reconocer que diferentes culturas han desarrollado sus propios sistemas de horóscopos, cada uno con características y simbolismos únicos. A continuación, te presentamos un cuadro comparativo que detalla los 12 signos zodiacales del horóscopo occidental, chino e hindú, y proporciona una visión integral de cómo se interpreta la personalidad y el destino según estas tres tradiciones astrológicas.

¿Qué elemento eres según tu signo zodiacal?

La astrología es una disciplina que divide los 12 signos del zodiaco en cuatro elementos fundamentales: fuego, tierra, aire y agua, cada uno con características únicas que influyen en quienes nacen bajo su influencia.

Los signos zodiacales de fuego, como Aries, Leo y Sagitario, se distinguen por su creatividad y habilidad para percibir la realidad en su totalidad, aportando claridad en diversas circunstancias. Por otro lado, los signos zodiacales de tierra, como Tauro, Virgo y Capricornio, son reconocidos por su sensatez, perseverancia, organización y enfoque pragmático; la tierra simboliza lo concreto y es esencial para nuestra existencia material. Los signos zodiacales de aire, representados por Géminis, Libra y Acuario, simbolizan el movimiento y la conexión, actuando como un puente entre el cielo y la tierra. Las personas bajo estos signos son hábiles en la comunicación, la interacción social y disfrutan de la aventura. Por último, los signos zodiacales de agua, con su naturaleza fluida y adaptable, se ajustan constantemente a las circunstancias. Los signos de agua, como Cáncer, Escorpio y Piscis, destacan por su capacidad de adaptación.

Cada signo zodiacal está asociado a un elemento que ayuda a comprender mejor los desafíos y las oportunidades que se presentan en la vida cotidiana.

Signos zodiacales por elemento