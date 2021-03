Susy Díaz se enojó en vivo tras ir a fiesta COVID: "¡Me vas a dejar hablar o corto!"

Susy Díaz expresó su molestia durante el programa “América hoy”, ya que sintió que “estaban exagerando” al decir que asistió a una ‘fiesta covid’. La exvedette hizo un enlace en vivo con el programa y mientras trataba de explicarse hubo un momento de explosión de su parte.

“¿Me vas a dejar hablar o corto? ¿en qué fiesta covid he estado?”, dijo en el enlace en vivo. Ante esto, Janet Barboza y Ethel Pozo buscaron tranquilizarla diciéndole que le tienen cariño.

Como se recuerda, Susy Díaz fue captada en una fiesta en la que también estuvieron otras figuras públicas en medio de esta intensa pandemia, sorprendiendo porque su hija Flor Polo y su yerno Néstor Villanueva se encuentran pasando un momento difícil luego dar positivo al contagio de COVID-19.

En las imágenes que publicó el programa de Magaly Medina se ve a la excongresista pasando un divertido momento que organizó Deysi Araujo por su onomástico.

Las cámaras del programa de espectáculos mostraron imágenes del exterior del departamento de la pelirroja bailarina y se confirmó que asistieron más personas a la reunión social, aunque se sabe están prohibidas por la pandemia.

Azucena del Río y Nadeska Widausky, fueron unas de las personas públicas que estuvieron presentes y que compartieron videos del festejo, pero no se veía aglomeración alguna.

No obstante, los asistentes se acercaban a la ventana con frecuencia.

Por otro lado, el programa se comunicó con Deysi Araujo sobre la fiesta, pero ella negó la actividad:

“No, no, no, estamos en una reunión familiar tranquilos, pero no hay nada extraño... Gracias”, respondió la empresaria.