Alejandra Baigorria contra Magaly Medina: “Que haga bien su trabajo, yo ya congelé mis óvulos”

Alejandra Baigorria sorprendió a sus seguidores al referirse a las críticas que ha recibido de parte de Magaly Medina. La empresaria utilizó sus redes sociales para enviar un mensaje.

Vía su cuenta de Instagram, Alejandra confesó que la relación que tiene con Said Palao está muy bien y cuestionó las palabras de la presentadora de televisión sobre los videos que ha compartido en su Instagram y que generaron sospechas de separación.

“Mi relación va súper bien a nuestra manera, felices. Ya estoy cansada de que ahora, he escuchado hace poquito, ay, Alejandra es intensa, lo graba, por qué se graba, por qué toma fotos, y cuando no lo he estado haciendo, ay, se pelearon”, señaló la “rubia de Gamarra”.

Por otro lado, la empresaria de Gamarra aseguró que la prensa le ha creado una imagen de ‘inestable’: “Es un estigma, un sello, que se han encargado ciertas personas, periodismo o algo así, de ponerme, de juzgarme -inclusive siendo mujeres- decir ay, tienen una obsesión por ser mamá, siendo madre, sabiendo que debe ser lo más lindo que existe en el mundo, te ponen ese estigma”.

Además, agregó que como toda persona ha tenido “equivocaciones, tropiezos, me he desenamorado, me he desilusionado, me han roto el corazón y eso no tiene nada de malo, la diferencia es que soy pública y no me callo nada de lo que siento ni lo que pienso”.

De acuerdo a Alejandra Baigorria cuando se enamora se vuelve más estable y tranquila.

Asimismo, aprovechó en aclararle a Magaly Medina que ella ya congeló sus óvulos, no es que recién lo está analizando.

“Aprovecho para aclarar para algunos periodistas que no hacen su trabajo completo, al que le caiga el guante que se lo chante, yo ya congelé mis óvulos hace más de un año, no es que los voy a congelar recién”.