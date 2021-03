Jazmín Pinedo habló de la relación que la une a Gino Assereto: “Es mi familia”

La exconductora de televisión, Jazmín Pinedo, aclaró nuevamente que lo único que la relacionad a su expareja, Gino Assereto, es su rola de padres y hasta dijo que lo ve “como familia”.

“Por la situación que vivimos Khalee y yo pasamos mucho tiempo en casa y él no tiene horarios para estar con ella. Además, yo estuve mal y él vino a ayudarme con la gorda”, comentó a través de su cuenta de Instagram.

La popular ‘Chinita’ tocó el tema tras ser consultada por tener una buena relación con su expareja.

Esto lo contó luego de ser consultada por la buena relación que lleva con su expareja. Asimismo, la modelo no tuvo problemas en compartir un video donde se ve que la pasan bien al lado de su hija: “Gino no es mi ex, es el papá de mi hija, es mi familia”, afirmó la exchica reality.

Jazmín Pinedo habló sobre ser nuevamente mamá

Tras la revelación de Natalie Vértiz que volverá a ser mamá, una seguidora le preguntó a Pinedo se animaría a darle un hermanito a Khalessi, ante esto la exchica reality descartó la idea por el momento pues asegura que está soltera.

“¿Piensas tener otro chinito este 2021?”, le preguntó un usuario de Instagram. “Primero tendría que tener novio, jajaja, y ahorita estoy bien así… pero cuando Dios quiera si lo tiene en sus planes, si me encantaría”, respondió la modelo.