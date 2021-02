Jazmín Pinedo revela que está enferma: "Han sido días horribles"

La exconductora de televisión Jazmín Pinedo sorprendió al revelar a través de un vídeo en Instagram, el complicado momento que enfrentó estos últimos días.

La modelo reveló que permaneció días en cama tras estar enferma, tanto así que ahora se encuentra con dieta blanda.

Dicha revelación se dio porque sus fanáticos le consultaron preocupados su ausencia de las redes sociales.

¿Qué le pasó a Jazmín Pinedo?

"Me acordé un ratito de ustedes (seguidores) y estaba leyéndolos de por qué había desaparecido", inició la influencer.

"No me desaparezco, solo que me conecto con ustedes cuando estoy feliz y quiero divertirme, no cuando estoy mal", aseguró.

A su vez, la joven aprovechó para contar qué le pasó exactamente: "Han sido dos días horribles, estoy con un cuadro de gastritis horrible, de hace mucho no me daba. Me he sentido bastante mal, estado en cama".

"Tengo la mejor enfermera (mi hija), me está vigilando, solo quería contarles bien. Solo a comer bien", finalizó agradeciendo el cuidado que está teniendo de su pequeña Khalessi.