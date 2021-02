Magaly Medina arremetió contra programa de TV por no respetar sus créditos

Se enojo. La presentadora de televisión Magaly Medina expresó su molestia al reclamar durante su programa que otro espacio copió todo el material de las declaraciones de Sheyla Rojas con Anderson Santamaría.

Aunque no dijo el nombre del espacio de espectáculos, la periodista usó varios minutos de su programa para manifestar su indignación y resaltó el trabajo que se hace su producción para llamativas e interesantes notas.

"Detrás de mi hay un equipo grande toda mi producción... nos cuesta muchísimo esforzarnos y de tratar que Ud. tenga la mejor información por eso como directora periodística de este programa...y en nombre de mi producción me enoja y me indigna cuando otras producciones ociosas que tienen equipo agarran todo mi trabajo que a mis reporteros", expresó al inicio.

Además, agregó: "Es cierto que le pertenece a ATV, pero es el esfuerzo de este programa... pero hoy un programa de televisión llena su programación con la frescura de todos los audios conseguidos acá, eso es algo que no se hace. Eso rebasa cualquier límite de ética".

Magaly Medina prefiere buscar su propio material

Por otro lado, Magaly Medina afirmó que por respeto a sus televidentes y a su trabajo no le gusta tomar material de otros programas. Hasta aseguró que su equipo y ella trabajan muchas horas para seguir siendo el líder de su horario.

"Mi queja es pública porque no me gusta que me roben las notas de este programa, nota que aquí les cuesta... Yo trato de no coger noticias de otros, trato que la información venga de aquí de mis reporteros y conseguida por nosotros así me siento orgullosa del trabajo que hago. Ahora estoy agotada. Casi vivimos aquí, eso implica ser líderes", finalizó.