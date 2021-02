Magaly Medina confiesa que le encanta reírse de sí misma

La presentadora de televisión Magaly Medina habló sobre los videos que realiza para sus redes sociales, y comenta que le gusta reírse de sí misma al afirmar que le encanta hacer el ridículo.

Luego de ver los videos que hacen las demás figuras de la farándula, la periodista terminó por expresar que a ella la obligan a hacer los clips para TikTok e hizo un divertido comentario sobre

La conductora impactó a su equipo periodístico al contar que a ella le funciona hacer el ridículo y hasta aseguró que es parte de su carrera.

"Hay que saber bailar para hacer eso. A mí me convencen para hacer eso, porque dicen que hacer el ridículo me funciona. Además, yo estoy acostumbrada a hacer el ridículo, me encanta, es parte de mi profesión ya", aclaró Magaly Medina.

Alfredo Zambrano y Daniela Darcourt superan el millón de views con tema “Probablemente”

El cielo es el límite. La nueva versión de “Probablemente” que realizó Alfredo Zambrano y Daniela Darcourt ha conseguido atrapar al público, así lo demuestran las cifras desde que se estrenó la canción.

En las últimas visualizaciones del videoclip que tuvo como protagonista a Magaly Medina, y que fue colgado en su canal de YouTube el pasado 29 de enero, ya supera el millón de reproducciones y va por los dos.