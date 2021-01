Esposo de Magaly cantó a capela con Daniela Darcourt tras el estreno de su nuevo tema

Magaly Medina emocionada por el proyecto musical de su esposo, invitó a Daniela Darcourt y Alfredo Zambrano, a su programa en vivo para estrenar el videoclip de la nueva versión de "Probablemente".

Ante ello, los protagonistas del tema sorprendieron al cantar en capela, mientras, la conductora los miraba orgullosa.

Esposo de Magaly Medina y Alfredo Zambrano cantaron en vivo

Al inicio, el notario se mostró tímido ante las cámaras de televisión. Pero al lado de Medina, se soltó y confesaron detalles de la grabación, que protagonizó la presentadora.

De acuerdo a la pareja de esposos, la canción representa parte de su historia de amor. Pues, estuvieron varios meses separados antes de contraer matrimonio, pero finalmente se dieron una oportunidad y se casaron en 2016.

María Pía Copello se sumó a la entrevista, pero de manera virtual desde Miami. La influencer se encargó de la dirección del vídeo, que comenzó a rodarse desde las 4 a.m. hasta aproximadamente las 12.a.m.

Videoclip de Alfredo Zambrano y Daniela Darcourt - "Probablemente"

¿Por qué Magaly Medina se separó de su esposo?

La presentadora de televisión dio a conocer cómo surgió el fin de su romance con el notario: "Teníamos carácter muy fuerte. Ya me había cansado de ir y venir. Era un juego que me aburrí, me cansé. Dije, esto no se puede prolongar más y decidí que no iba más".

"Me fui un tiempo a España. Cuando regresé, me enteré que estaba con una amiga, la hospedó en su casa. Viajó con ella a Brasil", agregó Medina entre risas.

Sin embargo, la figura de ATV recalcó que ambos eran solteros y tenían derecho de salir con diferentes personas: "Él pudo salir con cincuenta mil y yo 100 mil. No había problema".